В США рекордно подняли процентную ставку: как это повлияет на курс доллара в Украине

Федеральная резервная система США подняла процентную ставку на 0,75%, после чего достигла диапазона 3,75–4%. Это повышение является уже четвертым подряд и сейчас уровень учетной ставки самый высокий с 2008 года.

Будет ли ставка повышаться в дальнейшем

Федеральная резервная система США заявила, что ее борьба с инфляцией потребует дальнейшего роста стоимости заимствований, однако дала понять, что повышение учетной ставки в будущем будет замедлено.

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Повышение учетной ставки увеличивает стоимость денег в экономике, из-за чего растут ставки по кредитам и депозитам. В то же время увеличение ставки стимулирует переток капитала из нестабильных экономик в США, стимулируя рост курса доллара.

Глава ФРС Джером Пауэлл после совещания центробанка сказал, что даже если будущие повышения сократятся, до сих пор неизвестно, как долго придется держать курс, пока инфляция не будет обуздана.

Независимо от того, насколько будет быстро двигаться ФРС, есть определенное основание для того, чтобы целевая ставка федеральных фондов достигла достаточного уровня, который замедлит инфляцию, сказал Пауэлл. Конечный пункт назначения очень неопределен, но иногда мы его найдем»,

– сказал Пауэлл.

Как реагирует фондовый рынок США

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в четверг, сигнализируя о новом раунде распродаж. Такое поведение вызвано беспокойством, что цикл повышения ставок Федеральной резервной системы завершится не скоро, поскольку центральный банк намекнул на меньшие повышения ставок.

Основные фондовые индексы США несколько поднялись после обнародования заявления ФРС, пообещавшего более четко учитывать экономические риски при принятии решения о размере любого дальнейшего повышения ставок. Впрочем, после речи главы центробанка снова произошло резкое падение. Индекс S&P 500 (SPX) упал на 2,5%, а Nasdaq Composite (IXIC) упал более чем на 3%.

Как повышение повлияет на курс валют в Украине

Пока курс доллара по отношению к гривне фиксирован, стоимость доллара в украинских банках не будет реагировать на его укрепление. Пока "волна" роста стоимости доллара именно из-за увеличения ставки ФРС еще не затронула Украину. В то же время, по словам директора департамента казначейства Акционерного Общества "Коммерческий Индустриальный Банк" Германа Марченко, на украинском межбинке возможен пересмотр официального курса доллара в I квартале 2023 года.

Если Нацбанк отпустит курс гривны, это автоматически повлияет на стоимость валюты в банках. Впрочем, заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что причин для пересмотра официального курса пока нет.

Повышение ставки ФРС определенное время будет приводить к тому, что доллар будет крепче по отношению к евро. Поэтому будет перечислен курс гривны к евро по Нацбанку. Впрочем, повышения курса доллара, по словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, не будет.

Курс гривны на наличном рынке зависит от внутренней ситуации. Если достаточно наличной валюты, то курс приближается больше к уровню Нацбанка. Поэтому я бы не привязывал политику ФРС к курсу доллара в украинских банках.

– объяснил Борис Кушнирук.

Напомним, сегодня мы сообщали, что курс доллара в банках и обменниках несколько повысился.