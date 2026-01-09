Доллар и евро в начале 2026 года: следует покупать или продавать валюту
- Финансовый эксперт Надежда Байор рекомендует избегать спекулятивных операций с валютой и ориентироваться на собственные финансовые цели.
- Для сбережений лучше диверсифицировать средства в разных валютах – долларе и евро.
Курс валют в стране продолжает меняться, в том числе и курс доллара. Поэтому украинцы заинтересованы в том, чтобы продавать и покупать деньги ради инвестиций и будущего.
Продавать или покупать валюту в начале января 2026 года?
Что же лучше – продавать или покупать валюту, рассказала для 24 Канала финансовый эксперт Smart Family Office Надежда Байор.
Читайте также Если этого не сделать, будет штраф: вниманию всех, кто имеет валюту
Она объяснила: не стоит паниковать и делать спекулятивных продаж или закупов долларов или евро без особой необходимости. Однако в финансовом планировании лучше всего исходить от собственных целей.
Если вы имеете в ближайшее время гривневые цели – то для их достижения стоит ориентироваться на гривневые инструменты, например ОВГЗ, учитывая срок погашения. Для валютных целей уместно придерживаться регулярности, холодного ума и продолжать реализовывать шаги к цели по стратегии Dollar-Cost Averaging, таким образом минимизируя общее влияние колебания цен на иностранную валюту,
– объяснила Байор.
В частности для того, чтобы выбрать валюту для сбережений, следует ориентироваться на валюту цели. Так можно избежать лишнего валютного риска.
Например, если речь идет о финансовом резерве, то лучшим решением является диверсификация – хранить средства в различных валютных "корзинах":
- и в долларах;
- и в евро;
- и в валюте, в которой мы рассчитываемся – гривне.
Соотношение валют можно распределить следующим образом: около 35% в долларах, примерно 40 – 45% в евро.
Между этими валютами можно отдать предпочтение евро, потому что Украина находится в еврозоне. А это означает, что доля торговли и резервов – в евро.
Как итог, особых причин для паники нет. Даже после январского подъема динамика курса в 2026 году, по прогнозам, будет постепенной,
– заверила эксперт.
Для украинцев логика такова:
- ориентироваться стоит на собственные финансовые цели и планы;
- сохранять часть сбережений в гривневых инструментах;
- для долгосрочной цели использовать валютные инструменты.
Обратите внимание! Важно формировать сбалансированный инвестиционный портфель (а не просто хранить доллар или евро) с целью защиты капитала от инфляции и приумножения.
Что будет с курсом евро и доллара?
- В начале 2026 года курс доллара и евро к гривне вырос до исторических максимумов – доллар 9 января на уровне 42,99 гривны, а евро – 50,18 гривны. Однако январские колебания курса закономерны для гривны.
- В дальнейшем ожидается умеренная девальвация гривны. Прогноз на конец 2026 года – 44,3 гривны за доллар, и около 55 гривен за евро.