Россияне массово скупают топливо: спрос на АЗС в Иркутской области вырос вдвое

Топливный кризис в России продолжает набирать обороты и охватывает все больше регионов страны. На этом фоне "Роснефть" сообщила о резком росте продаж топлива в удаленной от Украины Иркутской области, а власти отдельных регионов уже призывают не провоцировать панику.

"Роснефть" в Иркутске сообщила о резком росте продаж топлива

Российская государственная компания "Роснефть" сообщила о значительном увеличении объемов реализации топлива на автозаправочных станциях в Иркутской области, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. По данным компании, суточный отпуск бензина и дизельного топлива вырос на 50% по сравнению со средним показателем 2025 года.

В компании утверждают, что регион полностью обеспечен запасами топлива, а все автозаправочные станции работают в круглосуточном режиме. Такие заявления прозвучали на фоне масштабного топливного кризиса, охватившего Россию после серии успешных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

В то же время "нервозность" наблюдается и в других регионах страны. Так, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к нефтяным компаниям с просьбой распространять только достоверную информацию о поставках топлива, чтобы не провоцировать ажиотажный спрос и длинные очереди на автозаправочных станциях.

Означает ли это, что россияне едут за бензином аж до Байкала?

Резкий рост продаж топлива в Иркутской области не стоит трактовать как массовый переезд автомобилистов из европейской части России за бензином в Сибирь. Расстояние, например, от Москвы до Иркутска составляет более 5 000 километров, поэтому такие поездки были бы экономически нецелесообразны.

Вместо этого статистика может свидетельствовать о том, что топливный кризис постепенно распространяется на все большее число регионов России, что заставляет местных водителей активнее закупать топливо "про запас". Во-вторых, рост продаж может быть связан с перенаправлением логистических потоков и перераспределением спроса между регионами, где пока сохраняются стабильные поставки. Более того, из-за запрета на экспорт дизельного топлива из России оно подорожало даже в США.

По мнению экспертов, заявления российских чиновников о необходимости не допустить паники также указывают на то, что власти опасаются ажиотажного скупки топлива населением. Если ситуация с работой нефтеперерабатывающих заводов не стабилизируется, волна повышенного спроса может и в дальнейшем распространяться даже на отдаленные регионы Сибири.

Ранее мы сообщали, что топливный кризис в России вынуждает даже соседние страны ужесточать контроль на границе. Так, Казахстан ввел новые ограничения на пересечение границы, чтобы остановить нелегальный вывоз дешевого топлива.