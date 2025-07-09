Стоит ли пенсионерам продолжать работать после 60 лет

Многие украинцы продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Таким образом пожилые люди откладывают свой выход на отдых.

Стоит ли украинцам работать после достижения пенсионного возраста

Это предоставляет смогу увеличить пенсионные выплаты, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Дело в том, что лицам, которые приобрели право на пенсию по возрасту в соответствии с ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", но после достижения пенсионного возраста изъявили желание работать, пенсия по возрасту назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения за назначением пенсии.

Увеличение выплаты происходит следующим образом:

на 0,5 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Важно! То есть при одном году отсрочки, пенсия возрастает на 6%, что четко указывает – если человек продолжит работать после 60 лет, то его выплаты будут больше.

Следует также отметить, что для увеличения учитываются только полные месяцы работы. В то же время повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

Лицо, желающее отложить назначение пенсии, должно обратиться с соответствующим уведомлением в орган Пенсионного фонда Украины до того, как достигнет пенсионного возраста,

– добавили в ПФУ.

Обратите внимание! Не устанавливается повышение размера пенсии лицам, которым ранее назначалась пенсия другого вида, по другим законам Украины или в другом государстве.