Где пенсионеры могут получить еду бесплатно

В настоящее время в Украине готовится законопроект, который должен обязать супермаркеты передавать непроданные, но пригодные к употреблению продукты в фуд-банки. То есть в банки еды.

Что можно получить в продовольственных банках Украины?

Продовольственные банки оказывают поддержку тем гражданам, которые в ней больше всего нуждаются. Например, ВПЛ и пенсионерам. Как именно работают эти организации, разбирался 24 Канал.

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В Украине уже действуют некоторые продовольственные банки. Например, FoodBank Ukraine. Эта организация работает около 15 лет и охватывает 8 областей.

Украинская федерация продовольственных банков доступна почти по всей Украине. Конкретная информация по регионам размещена на официальных ресурсах.

Вес одного продуктового набора может быть значительным и составлять от 15 до 30 килограммов. Чаще всего в него входят:

крупы;

макаронные изделия;

мука;

сахар и соль;

растительное масло;

консервы;

чай и кофе;

мыло;

шампунь;

зубная паста и так далее.

В некоторых случаях фудбанки получают продукцию от определенных торговых сетей. Поэтому в таких наборах можно найти:

соки;

молочные продукты;

хлеб;

воду.

Отметим, что такие наборы различаются. Их состав зависит от того, какую продукцию получил фудбанк.

Как ещё украинские фудбанки помогают украинцам?