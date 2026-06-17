Где пенсионеры могут получить еду бесплатно
В настоящее время в Украине готовится законопроект, который должен обязать супермаркеты передавать непроданные, но пригодные к употреблению продукты в фуд-банки. То есть в банки еды.
Что можно получить в продовольственных банках Украины?
Продовольственные банки оказывают поддержку тем гражданам, которые в ней больше всего нуждаются. Например, ВПЛ и пенсионерам. Как именно работают эти организации, разбирался 24 Канал.
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В Украине уже действуют некоторые продовольственные банки. Например, FoodBank Ukraine. Эта организация работает около 15 лет и охватывает 8 областей.
Украинская федерация продовольственных банков доступна почти по всей Украине. Конкретная информация по регионам размещена на официальных ресурсах.
Вес одного продуктового набора может быть значительным и составлять от 15 до 30 килограммов. Чаще всего в него входят:
- крупы;
- макаронные изделия;
- мука;
- сахар и соль;
- растительное масло;
- консервы;
- чай и кофе;
- мыло;
- шампунь;
- зубная паста и так далее.
В некоторых случаях фудбанки получают продукцию от определенных торговых сетей. Поэтому в таких наборах можно найти:
- соки;
- молочные продукты;
- хлеб;
- воду.
Отметим, что такие наборы различаются. Их состав зависит от того, какую продукцию получил фудбанк.
Как ещё украинские фудбанки помогают украинцам?
- Некоторые фудбанки обеспечивают украинцев и горячими обедами. Например, FoodBank Ukraine. Точек, где выдается горячая еда, много. Они расположены в Харькове, Днепре, Одессе, Киеве и в Харьковской области.
- Украинская федерация продовольственных банков запустила мобильный фудтрак. То есть кухню на колесах. Этот фургончик выезжает в населенные пункты и там готовит еду.