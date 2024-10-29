Российский газовый проект

Из-за накопления запасов, поскольку завод не может свободно экспортировать газ, коммерческое сжижение на предприятии остановили.

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Объект, который расположен за Полярным кругом, в течение последнего года подвергся многочисленным санкциям со стороны западных стран. Эти ограничения, введены США и их союзниками в ответ на вторжение России в Украину, помешали проекту "Арктик СПГ 2" привлечь танкеры ледокольного класса, произведенные в Южной Корее. Кроме того, санкции отпугивают иностранных покупателей от участия в проекте.

После остановки среднесуточная добыча газа из месторождения, поставляющего газ на завод, резко упала до примерно 5,3 миллиона кубометров в этом месяце. Этот показатель составляет менее половины от среднесуточной добычи в 12,1 миллиона кубометров, зафиксированного в сентябре.

Напомним! Определенная переработка газа нужна для поддержания работы LNG-заводов при отсутствии коммерческого производства. До начала загрузки продукции на танкеры Arctic LNG 2 уже перерабатывал небольшие объемы газа.

Завод начал поставки сжиженного газа в августе с помощью обычных танкеров, однако ни один из восьми грузов не нашел покупателя.

Проект "Арктик СПГ 2", который имеет целью достичь годового объема производства 19,8 миллиона тонн, пока работает только с одной производственной линией, которая производит 6,6 миллиона тонн в год. В течение летних месяцев компания постоянно наращивала объемы добычи и сжижения природного газа. В частности, в августе начало экспорта привело к пиковым объемам добычи за год.