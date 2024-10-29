Російський газовий проєкт

Через накопичення запасів, оскільки завод не може вільно експортувати газ, комерційне скраплення на підприємстві зупинили.

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Об'єкт, який розташований за Полярним колом, протягом останнього року зазнав численних санкцій з боку західних країн. Ці обмеження, запроваджені США та їхніми союзниками у відповідь на вторгнення Росії в Україну, завадили проєкту "Арктик СПГ 2" залучити танкери криголамного класу, вироблені в Південній Кореї. Крім того, санкції відлякують іноземних покупців від участі в проєкті.

Після зупинки середньодобовий видобуток газу з родовища, що постачає газ на завод, різко впав до приблизно 5,3 мільйона кубометрів цього місяця. Цей показник становить менше половини від середньодобового видобутку в 12,1 мільйона кубометрів, зафіксованого у вересні.

Нагадаємо! Певна переробка газу потрібна для підтримки роботи LNG-заводів за відсутності комерційного виробництва. До початку завантаження продукції на танкери Arctic LNG 2 вже переробляв невеликі обсяги газу.

Завод розпочав постачання скрапленого газу у серпні за допомогою звичайних танкерів, проте жоден з восьми вантажів не знайшов покупця.

Проєкт "Арктик СПГ 2", який має на меті досягти річного обсягу виробництва 19,8 мільйона тонн, наразі працює лише з однією виробничою лінією, яка виробляє 6,6 мільйона тонн на рік. Протягом літніх місяців компанія постійно нарощувала обсяги видобутку та скраплення природного газу. Зокрема, у серпні початок експорту призвів до пікових обсягів видобутку за рік.