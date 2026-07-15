Новый проезд в Киеве: сколько теперь будут платить жители и гости столицы

С 15 июля повышается стоимость разового проезда в общественном транспорте столицы. Со среды он будет стоить уже 30 гривен. Это решение ранее прошло все предусмотренные законодательством процедуры.

Почему растут цены на проезд в Киеве

Для людей, которые регулярно пользуются общественным транспортом, отныне будут действовать различные льготы и скидки, почему о них говорится на официальном портале Киева.

Дело в том, что цены на проезд не пересматривались почти десять лет – с 2018 года. Как отметили в КГГА, необходимость обновления цен заключается в том, чтобы приблизить тарифы к "экономически обоснованному уровню".

Отмечается, что экономически обоснованный тариф в 2026 году составляет 64,60 гривен за поездку в метро и 44,14 гривен – в наземном коммунальном транспорте.

Каковы актуальные цены на проезд в столице

Киевляне, которые регулярно пользуются городским пассажирским транспортом, могут приобрести месячные проездные билеты. Стоимость одной поездки зависит от количества:

1–9 поездок – 30 гривен за поездку;

10–19 – 28,90 гривен;

20–29 – 27,80 гривен;

30–39 – 26,60 гривен;

40–49 – 25,50 гривен;

50 – 25 гривен.

Также предусмотрены месячные проездные билеты. Стоимость одной поездки составляет примерно 23,3 – 23,6 гривны:

46 поездок – 1 088 гривен;

62 поездки – 1 463 гривны;

92 поездки – 2 156 гривен;

124 поездки – 2 888 гривен.

Стоимость безлимитного месячного проездного на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер – 3 656 гривен вместо 4 875 гривен.

Что касается льготного проезда:

студенты должны оплатить 50% от стоимости месячного проездного; школьники в течение учебного года могут ездить бесплатно, а во время летних каникул – должны оплачивать 25% стоимости проезда.

Для гостей столицы действуют безлимитные проездные:

на 24 часа – 375 гривен;

на 48 часов – 563 гривны;

на 72 часа – 750 гривен.

Что будет с поездками, приобретенными ранее?

Поездки, приобретенные до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября. Но после этой даты неиспользованные поездки не будут аннулированы – их стоимость будет переведена в денежный эквивалент и зачислена на баланс транспортной карты.

Кроме того, ориентировочно с 1 августа введут пересадочный билет по цене 60 гривен. Он позволит пересаживаться между всеми видами общественного транспорта в течение 90 минут.

Таким образом, цены на транспорт в Киеве меняются на фоне текущих событий и роста цен. Речь идет об увеличении расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и т. д.

Что еще стоит знать о проезде в Киеве

Распоряжение о повышении стоимости проезда в Киеве подписал мэр города Виталий Кличко. Это произошло 10 июля.

А во вторник, 14 июля, украинцы у стен Киевсовета устроили акцию "Сохраним доступный проезд в Киеве". Они требовали ввести мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте города.