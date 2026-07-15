Новый проезд в Киеве: сколько теперь будут платить жители и гости столицы
С 15 июля повышается стоимость разового проезда в общественном транспорте столицы. Со среды он будет стоить уже 30 гривен. Это решение ранее прошло все предусмотренные законодательством процедуры.
Почему растут цены на проезд в Киеве
Для людей, которые регулярно пользуются общественным транспортом, отныне будут действовать различные льготы и скидки, почему о них говорится на официальном портале Киева.
Дело в том, что цены на проезд не пересматривались почти десять лет – с 2018 года. Как отметили в КГГА, необходимость обновления цен заключается в том, чтобы приблизить тарифы к "экономически обоснованному уровню".
Отмечается, что экономически обоснованный тариф в 2026 году составляет 64,60 гривен за поездку в метро и 44,14 гривен – в наземном коммунальном транспорте.
Каковы актуальные цены на проезд в столице
Киевляне, которые регулярно пользуются городским пассажирским транспортом, могут приобрести месячные проездные билеты. Стоимость одной поездки зависит от количества:
- 1–9 поездок – 30 гривен за поездку;
- 10–19 – 28,90 гривен;
- 20–29 – 27,80 гривен;
- 30–39 – 26,60 гривен;
- 40–49 – 25,50 гривен;
- 50 – 25 гривен.
Также предусмотрены месячные проездные билеты. Стоимость одной поездки составляет примерно 23,3 – 23,6 гривны:
- 46 поездок – 1 088 гривен;
- 62 поездки – 1 463 гривны;
- 92 поездки – 2 156 гривен;
- 124 поездки – 2 888 гривен.
Стоимость безлимитного месячного проездного на метро, автобус, трамвай, троллейбус и фуникулер – 3 656 гривен вместо 4 875 гривен.
Что касается льготного проезда:
- студенты должны оплатить 50% от стоимости месячного проездного;
- школьники в течение учебного года могут ездить бесплатно, а во время летних каникул – должны оплачивать 25% стоимости проезда.
Для гостей столицы действуют безлимитные проездные:
- на 24 часа – 375 гривен;
- на 48 часов – 563 гривны;
- на 72 часа – 750 гривен.
Что будет с поездками, приобретенными ранее?
Поездки, приобретенные до 14 июля, останутся действительными до 14 сентября. Но после этой даты неиспользованные поездки не будут аннулированы – их стоимость будет переведена в денежный эквивалент и зачислена на баланс транспортной карты.
Кроме того, ориентировочно с 1 августа введут пересадочный билет по цене 60 гривен. Он позволит пересаживаться между всеми видами общественного транспорта в течение 90 минут.
Таким образом, цены на транспорт в Киеве меняются на фоне текущих событий и роста цен. Речь идет об увеличении расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и т. д.
Что еще стоит знать о проезде в Киеве
Распоряжение о повышении стоимости проезда в Киеве подписал мэр города Виталий Кличко. Это произошло 10 июля.
А во вторник, 14 июля, украинцы у стен Киевсовета устроили акцию "Сохраним доступный проезд в Киеве". Они требовали ввести мораторий на повышение стоимости проезда в общественном транспорте города.