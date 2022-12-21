Фиксация курса и возможная девальвация: каким будет доллар в 2023 году

Официальный курс доллара сейчас в Украине составляет 36,6 грн. По прогнозам экспертов, НБУ сможет держать его на таком уровне еще в течение полугода.

Такая фиксация курса сможет состояться благодаря международной помощи. Но потом возможна девальвация.

Читайте также Ниже, чем в Молдове, – глава НБУ о ценах на конец 2022 года

Официальный курс будет держаться

Как сообщает глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий переход на плавающий валютный курс пока маловероятен.

Мое видение – НБУ будет держать официальный курс на уровне 36,6 гривны за доллар в течение всего 2023 года. Пока поступления от международных партнеров (3,5 – 5 миллиардов долларов в месяц) будут перекрывать расходы НБУ на валютные интервенции (2 – 3 миллиардов долларов в месяц), то нет смысла менять курс,

– отметил эксперт.

А вот говорить о снижении официального курса можно будет, если расходы на валютные интервенции, то есть урегулирование курса иностранных валют, возрастут и в течение нескольких месяцев будут превышать валютные поступления от партнеров.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук считает, что до конца первого полугодия курс гривны к доллару будет сохраняться на текущем уровне. А вот во втором полугодии будет определенная корректировка.

Думаю, будет обесценивание курса на 10 – 15%. Не думаю, что по результатам 2023 года мы выйдем на средний курс, заложенный в бюджет,

– говорит Ваврищук.

Вероятно, гривна будет дороже, чем планирует правительство - 42,2 гривны за доллар.

Интересно Печать гривны и помощь партнеров: где Украина брала деньги в 2022 году

Стоимость доллара 21 декабря

в банках;

За данным "Минфину", наличный доллар можно продать в среднем за 39,80 гривны, а купить за 40,25 гривны.

В обменниках;

Покупают доллар в среднем за 39,67 гривны, а продают – за 40,22 гривны, по данным finance.ua.

На черном рынке;

Покупка доллара в среднем на уровне 40,08 гривны, а продажа – 40,20 гривны.