Каким будет доллар в последнюю неделю перед Рождеством
14 декабря 2024, 16:31Читати новину українською
Ожидается, что в предпраздничные дни курс доллара на наличном рынке будет приближаться к курсу на межбанке. Таким образом, максимальная отметка, которую может достичь валюта, составляет 41,80 гривны.
Какого курса валют ожидать перед праздниками
В комментарии банкир Тарас Лесовой сообщил 24 Каналу, что на примере последних нескольких недель можно предположить, что в течение следующей недели общая ситуация во многом будет похожей.
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Лесовой добавляет, что это будет возможным благодаря 3 факторам:
- эффективность режима "управляемой гибкости",
- сглаживание курсовых изменений регулятором, что сдерживает инфляцию,
- транши международной финпомощи.
Наличный рынок при формировании курсов будет опираться на показатели межбанка, а учитывая предпраздничные дни, скорее всего будет вплотную приближаться к уровню межбанка. Поэтому учитывая межбанковские курсы вполне возможно вычислить возможный диапазон курсов на наличном рынке.
Доллар с 16 по 22 декабря будет таким:
- 41,40 – 41,80 гривни (на межбанке),
- 41,50 – 42 гривны (на наличном рынке).
Скорее всего, ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет оставаться более-менее сбалансированной, а НБУ будет сохранять равновесие между спросом и предложением.