Каким будет доллар в последнюю неделю перед Рождеством

Ожидается, что в предпраздничные дни курс доллара на наличном рынке будет приближаться к курсу на межбанке. Таким образом, максимальная отметка, которую может достичь валюта, составляет 41,80 гривны.

Какого курса валют ожидать перед праздниками

В комментарии банкир Тарас Лесовой сообщил 24 Каналу, что на примере последних нескольких недель можно предположить, что в течение следующей недели общая ситуация во многом будет похожей.

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Лесовой добавляет, что это будет возможным благодаря 3 факторам:

эффективность режима "управляемой гибкости",

сглаживание курсовых изменений регулятором, что сдерживает инфляцию,

транши международной финпомощи.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный рынок при формировании курсов будет опираться на показатели межбанка, а учитывая предпраздничные дни, скорее всего будет вплотную приближаться к уровню межбанка. Поэтому учитывая межбанковские курсы вполне возможно вычислить возможный диапазон курсов на наличном рынке.

Доллар с 16 по 22 декабря будет таким:

41,40 – 41,80 гривни (на межбанке),

(на межбанке), 41,50 – 42 гривны (на наличном рынке).

Скорее всего, ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет оставаться более-менее сбалансированной, а НБУ будет сохранять равновесие между спросом и предложением.