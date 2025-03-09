Доллар в марте: подорожает или подешевеет валюта

На следующей неделе на рынке ожидается стабильность, а колебаний резких не предвидится. Доллар будет удерживаться на уровне от 41,40 гривны до 42 гривен, а разница между курсами наличного рынка и безналичного рынка будет нулевой.

Каким будет доллар на середину марта

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что с 10 по 16 марта на наличном рынке и на межбанке коридоры валютных колебаний будут на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар.

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Таким образом, ожидается, что существенных курсовых изменений ожидать не нужно. Лесовой добавил, что на это будет влиять как очередное изменение учетной ставки и валютные интервенции, так и финансовая международная помощь от партнеров.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как это наблюдалось в течение нескольких недель подряд, разница между курсами наличного и безналичного рынков будет почти нулевой, то есть на рынке фактически будет господствовать единый вполне рыночный курс.

Кроме того, Лесовой напоминает, что режим управляемой гибкости не предусматривает резких курсовых взлетов или падений.