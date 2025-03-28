Будет ли гривна под контролем на следующей неделе: прогноз курса валют

В течение первой недели апреля ситуация на валютном рынке будет оставаться прогнозируемой и весьма стабильной. Мгновенных курсовых изменений не стоит ожидать. Влиять на такую прогнозируемость будет определенный перечень факторов.

Какое влияние на валюту

Как спрогнозировал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, монетарные изменения НБУ, а именно увеличение учетной ставки до 15,5%, направлены на укрепление гривны, а потому в первую неделю апреля это будет работать как своеобразный "предохранитель".

Читайте также Апрельские колебания: что изменится и какие прогнозы курса

Кроме того, режим управляемой гибкости остается, а это влияет на равновесие между спросом и предложением на валюту. Таким образом, регулятор в условиях свободного курсообразования оставляет за собой возможность в случае необходимости насытить спрос и избежать курсового роста из-за дефицита предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Сюда же можно добавить уже достаточно привычные показатели валютного рынка, как, например, минимальные разнонаправленные курсовые колебания, максимальное сближение курсов межбанка и наличного рынка, относительно устойчивый спред между курсами покупки/продажи и тому подобное.

Лесовой добавляет, что важными еще являются экономические обстоятельства. Поэтому сейчас развитие экономики страны не прекращается, хотя царят обстоятельства неопределенности.

Что будет с курсом доллара и евро

Лесовой заметил, что в ситуации с курсом евро, то здесь стоит сделать на акцент соотношение мировых торгов именно связи доллара/евро.

После того, как США ввело пошлины в 25% на импорт алюминия и стали из Евросоюза на сумму 28 миллиардов и обратные зеркальные шаги ЕС на продукцию из США на сумму 26 миллиардов евро, вес евро немного уменьшилась, однако соотношение курсов остается более-менее стабильным: 1 доллар – это 0,90 – 0,95 евро,

– рассказывает банкир Лесовой.

На украинском валютном рынке разница между курсами доллара и евро сохранится на относительно постоянном уровне – 3,30 – 4 гривны, что равно 7,8 – 10% от курса доллара.

Важно! Есть предположение, что на 1 апреля официальный курс американского доллара будет колебаться в пределах 41,40 – 41,80 гривны.

Лесовой отмечает, что в марте по сравнению с февралем, курс доллара может вырасти максимально на 1%. Итак, с начала года, несмотря на всю динамику, курс будет достаточно сдержанным и не превысит показатели на 1 января (на 1 января официальный курс составлял 42,01 гривны за доллар).

Прогноз курса с 31 марта по 6 апреля

Текущие (ежедневные) курсовые колебания: межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны.

межбанк – до 0,05 – 0,15 гривны, комбанки – до 0,10 – 0,20 гривны, обменные пункты – до 0,30 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро.

межбанк – до 0,15 гривны за доллар, до 0,20 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,50 – 0,60 гривны на доллар, до 0,80 – 1 гривна на евро, обменные пункты – до 0,60 – 1 гривна на доллар, до 1 – 1,30 гривны на евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро.

комбанки – 0,20 – 0,30 гривны за доллар, 0,30 – 0,50 за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, 0,50 – 0,70 за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро.

комбанки – 0,10 – 0,20 гривны за доллар, 0,20 – 0,30 гривны за евро, обменные пункты – 0,30 – 0,50 гривны за доллар, до 0,50 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка – 0 гривен.

– 0 гривен. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса недели.

Обратите внимание! На межбанке и на наличном рынке ожидается, что валютные колебания будут на уровне 41,40 – 42 гривны за доллар и 44,50 – 45,50 гривны за евро.