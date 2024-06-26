Может составлять как 35, так и 45 гривен: чего ожидать от курса доллара

Прогнозировать будущий курс доллара довольно трудно, ведь сейчас цена напрямую зависит от действий Национального банка. То есть валюта может как существенно опуститься, так и резко взлететь, даже до 45 гривен за валюту.

Может ли курс подорожать

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Борис Кушнирук рассказал, что курс доллара сейчас полностью зависит действий Национального банка Украины.

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Если проверить объемы экспорта и импорта Украины, то импорт вдвое превышает экспорт. Таким образом Украина "живет" за счет той внешней помощи, которую предоставляют партнеры.

Борис Кушнирук Экономист Итак, золотовалютные резервы – это фактически тот источник, из которого формируется курс. И, в принципе, Национальный банк может установить курс на уровне, как 35 гривен, так и 45 гривен.

В то же время Кушнирук объясняет, что главной проблемой в этой ситуации является то, что Нацбанк не дает четкого ответа по курсу. Соответственно, такая непрозрачность создает возможности для злоупотребления коррупцией.

Я сторонник медленной прогнозируемой девальвации гривны. В то же время бизнес и население должно знать, в какие сроки и в каком объеме она будет проведена. Например, Нацбанк должен принять решение, что нужно провести девальвацию на 10%, или на 12%. Поэтому, дважды в месяц проводится девальвация на пол процента, условно говоря,

– отмечает эксперт.

Какой прогноз курса доллара в конце 2024 года

По прогнозу от Центра экономической стратегии курса гривны к доллару на конец года будет на уровне около 42 гривен за доллар. Аналитики ухудшили прогноз, ведь еще полгода назад он был на уровне 40,50 гривны.

Среднегодовой курс доллара ухудшен с 38,70 гривны до 40,10 гривны за доллар.

В то же время прогноз инфляции на 2024 год был улучшен – с чуть более 10% до менее чем 8%. А ожидания роста реального ВВП снижены до чуть менее 3,5% с около 3,9%.