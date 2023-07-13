Тренд на сближение будет "цементироваться": чего ждать от курса следующей недели

В период с 17 по 23 июля доллар не указывает на существенные изменения на рынке. По прогнозу эксперта, стоимость доллара будет колебаться в пределах 36,7 – 37,7 гривны, а евро – до 41 гривны. В то же время, приближение к официальному курсу будет сдерживаться.

Ждать ли существенных изменений по отношению к доллару с 17 июля

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, в комментарии 24 Каналу рассказал, что на период с 17 по 23 июля глобальные изменения на наличном рынке маловероятны.

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Собеседник добавляет, что колебания доллара будут в допустимых пределах – до 37,7 грн.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Наличный курс доллара и евро будут в новых пределах допустимых колебаний – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41 гривен за евро. Кроме того, разница между покупкой и продажей (спред) сохранится на уровне 0,15 – 0,25 гривны, а текущие курсовые колебания снизятся до 0,1 – 0,3 гривны.

По всем признакам следующая неделя будет "цементировать" тренд приближения наличного курса к уровню официальному, по крайней мере, ожидается, что межкурсовая разница сократится до 0,5 – 1,5%.

Перспективы на наличном рынке

Лесной отмечает, что НБУ уже объявил стратегию к постепенной либерализации валютного рынка, который не будет привязан к определенным временным рамкам. Он будет зависеть от объективных экономических причин.

По крайней мере, регулятор уже обозначил путь к возвращению к инфляционному таргетированию с гибким обменным курсом. Конечно, для реализации этой стратегии важным элементом станет длительная устойчивость курса.

– говорит эксперт.

Еще один нюанс станет то, что учетная ставка, как наглядный выразитель прочности национальной валюты вскоре может быть снижена.

Что будет влиять на курс

Речь идет оЭто будет дополнительным подтверждением продвижения к единому валютному курсу.

В целом, как и в течение нескольких последних месяцев, на наличный курс будет влиять ряд факторов, среди которых наиболее важными являются:

Объемы макрофинансовой помощи;

Экспортные возможности Украины в условиях длительного шантажа страны-агрессора по функционированию "зернового соглашения";

Развитие экономики страны;

Кроме того, косвенно, но все же на валютный рынок будет влиять ситуация на фронте.

По итогам июня Украина получила более 3 миллиардов долларов, а в начале июля в рамках 4-летней программы сотрудничества поступил второй транш от МВФ в размере 890 миллионов долларов. А с начала года Украина уже получила 22,7 миллиарда долларов, которые направлены преимущественно на неотложные бюджетные нужды.

Таким образом, на следующей неделе следует ожидать укрепления тренда на дальнейшее создание "единого" курса валют.

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