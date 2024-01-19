Ухудшение прогноза курса доллара: чего ожидают финансовые аналитики и банкиры
Источник:НБУ
Прогнозируется, что курс доллара по отношению к гривне вырастет в течение следующих 12 месяцев. В то же время за последние несколько дней на наличном рынке наблюдается снижение стоимости американской валюты.
Прогнозы курса
По данным НБУ, финансовые аналитики прогнозируют курс доллара на уровне 40,29 гривны за доллар в течение следующих 12 месяцев. К примеру, в декабре они ожидали курса 40,08 гривны за доллар.
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К тому же банкиры прогнозируют курс 41,31 гривны за доллар. В октябре они ожидали курс 41,16 гривны за доллар.Напомним! Кабинет Министров в Госбюджете-2024 заложил средний курс на уровне 40,7 гривны за доллар. А к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн за доллар.
В то же время население Украины ожидает несколько меньший курс – 39,75 гривны за доллар, согласно данным за декабрь. А руководители украинских предприятий рассчитывают на среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 гривны за доллар.
Курсовые ожидания / Инфографика – НБУ
Что с долларом по состоянию на сегодня
В комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук рассказывает, что курс на сегодня полностью зависит от того, что делает Нацбанк. Поэтому будет ли он падать дальше, начнет ли расти вверх — определяет именно регулятор.
Экономист утверждает, что у нас огромный торговый дефицит, поэтому курс определяет НБУ своими интервенциями. В условиях войны есть огромный торговый дефицит и его нужно покрывать на средства постоянных интервенций. Однако проблема в том, что это происходит не прогнозируемо.
Курс валют в банках, обменниках и черном рынке
- По состоянию на утро, 19 января, покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (-12 копеек), а продажа – 38,40 гривны (-10 копеек).
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,85 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,45 гривны (+9 копеек), по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (-15 копеек), а продажа – 38,30 гривны (-15 копеек).