Ухудшение прогноза курса доллара: чего ожидают финансовые аналитики и банкиры

Прогнозируется, что курс доллара по отношению к гривне вырастет в течение следующих 12 месяцев. В то же время за последние несколько дней на наличном рынке наблюдается снижение стоимости американской валюты.

Прогнозы курса

По данным НБУ, финансовые аналитики прогнозируют курс доллара на уровне 40,29 гривны за доллар в течение следующих 12 месяцев. К примеру, в декабре они ожидали курса 40,08 гривны за доллар.

Читайте также: Курс доллара в конце января: как на валюту влияет международная помощь для Украины

К тому же банкиры прогнозируют курс 41,31 гривны за доллар. В октябре они ожидали курс 41,16 гривны за доллар.

Кабинет Министров в Госбюджете-2024 заложил средний курс на уровне 40,7 гривны за доллар. А к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн за доллар.

В то же время население Украины ожидает несколько меньший курс – 39,75 гривны за доллар, согласно данным за декабрь. А руководители украинских предприятий рассчитывают на среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 гривны за доллар.

Курсовые ожидания / Инфографика – НБУ

Что с долларом по состоянию на сегодня

В комментарии 24 Канала экономист Борис Кушнирук рассказывает, что курс на сегодня полностью зависит от того, что делает Нацбанк. Поэтому будет ли он падать дальше, начнет ли расти вверх — определяет именно регулятор.

Экономист утверждает, что у нас огромный торговый дефицит, поэтому курс определяет НБУ своими интервенциями. В условиях войны есть огромный торговый дефицит и его нужно покрывать на средства постоянных интервенций. Однако проблема в том, что это происходит не прогнозируемо.

Курс валют в банках, обменниках и черном рынке