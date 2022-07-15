Наличный курс вырос: чего ждать украинцам в июле

Доллар и евро существенно вырос на этой неделе. Однако, по мнению экономического эксперта, в ближайшее время ждать "валютную панику" украинцам не следует, ведь для этого нет никаких предпосылок.

Эксперт и член Наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова в комментарии 24 каналу спрогнозировала, чего ждать от курса этого месяца и объяснила, какие факторы повлияли на рост наличного курса.

Читайте также Вознаграждения до 3 000 долларов: почему лето – лучшее время, чтобы начать инвестировать

Почему вырос наличный курс

За последнюю неделю в Украине резко вырос наличный курс доллара. Если 5 июля его можно было купить за 35,30 грн, то 13 июля уже за 37,70 грн. Среди причин этого, в частности, и повышение внутреннего курса крупными по объему клиентов банками (например, Приватбанк) с 33 гривны до 37 гривны за доллар.

С 6 июля этого года "Приватбанк" установил рыночный курс валютообмена для безналичных операций – в первую очередь это курс конвертации по карточкам, из-за чего снятие за рубежом валюты с гривневых карт происходит по тому же курсу, что и в Украине.

Татьяна Острикова Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Это окончательно сделало невыгодным так называемый "карточный туризм", когда люди едут за границу и снимают средства там по более низкому курсу, завозят эту валюту в Украину и продают по более высокому курсу. Теперь делать это не имеет смысла. Следовательно, в результате уменьшилось предложение наличного доллара.

Эксперт заметила, что добавились и определенные психологические факторы: "Большие банки поднимают курс, видимо, что-то знают, надо поспешить купить доллары", – думает рядовой человек.

Почему украинцы следят за курсом

По мнению Остриковой, население следит за курсом иностранных валют из-за того, что большинство товаров в Украине – импортные. "Если растет доллар в обменниках, значит, скоро вырастут цены в магазинах. Но именно сейчас, во время войны эта зависимость не так однозначна. И это важно понимать, чтобы не поддаваться панике", – объясняет она.

К теме В Украине инфляция ускорилась до 21,5%: НБУ перечислил причины

С 24 февраля этого года в Украине действуют два курса валют:

официальный – 29,25 гривны за доллар,

наличный.

Все импортеры покупают доллар по фиксированному курсу 29,25 гривны. По такой цене обязаны продавать доллары экспортеры, а если их валюты не хватает – Нацбанк продает из резервов. В данных условиях импортеры и экспортеры гораздо меньше формируют спрос и предложение на валютном рынке и мало влияют на формирование курса.

Поэтому официально импортированные товары, за которые белые импортеры рассчитались долларом, приобретенным по 29,25 гривны, не должны дорожать в магазинах, вне зависимости от цифр на табло обменников. Фактически по 37 гривен за доллар покупают те бизнесмены, которые должны покупать товар за наличные деньги и завозить его в Украину по разным схемам; а также те граждане, которые покупают доллар для сбережений.

Надолго ли хватит резервов Нацбанка? С нынешним темпом – еще на 10 месяцев. Это много, потому что ситуация в Украине меняется гораздо быстрее,

– считает Острикова.

К примеру, в мае ситуация была следующая:

Украина получила финансовую помощь – 1,7 миллиарда долларов.

Нацбанк продал валюты импортерам – 3,4 миллиарда долларов. На это пошли деньги из помощи и резервов.

Выплата внешних долгов – 0,1 миллиарда долларов.

Соответственно, за май резервы уменьшились на 1,8 миллиарда долларов.

В июне:

Наши союзники послали уже 2,8 миллиарда долларов.

Нацбанк продал валюты импортерам – 4,0 миллиарда долларов.

Соответственно падение резервов могло бы затормозиться, но выплата долгов составила 0,8 миллиарда долларов.

В результате резервы за месяц сократились на 2,3 миллиарда долларов.

Что происходит с курсом в июле

Дешевую валюту для "карточных туристов" банкам продавал Нацбанк. Соответственно, завершение этого так называемого "туризма" должно уменьшить отток валюты из резервов.

Уже открылись порты Дуная, это облегчит аграрный экспорт.

В Стамбуле прошли переговоры по поводу деблокады других украинских портов. Есть надежда на увеличение валютной выручки экспортеров,

– считает эксперт.

Уже есть грант на 1 миллиард евро от Германии, грант на 1,7 миллиарда долларов от США и заем на 200 миллионов евро от Италии. То есть за половину месяца поступило больше, чем за июнь. Помощь наших союзников растет.

Все это позволяет смотреть на ситуацию с валютными резервами с осторожным оптимизмом. И есть все шансы, что в обозримой перспективе Нацбанк не будет менять свою политику и будет продавать столько доллару, сколько нужно бизнесу,

– считает Острикова.

Поэтому, по ее мнению, предпосылок для "валютной паники" пока нет, даже несмотря на незначительный скачок наличного курса. "Тем более на 14 июля безналичный курс того же Привата (конвертация по карточкам, Приват24) несколько упал!" – резюмирует она.

Может заинтересовать – Дубас спрогнозировал, каким будет официальный курс доллара в НБУ: смотрите видео

– это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.