Будет ли доллар стоить более 40 гривен на этой неделе
На прошлой неделе доллар на наличном рынке "переходил" отметку в более 40 гривен. В то же время на этой неделе валютный эксперт не прогнозирует существенных изменений, хотя диапазон возможного колебания доллара достигает более 40 гривен.
Что было с долларом на прошлой неделе
Банкир Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что в начале прошлой недели, как и ожидалось, курс доллара рос во всех сегментах валютного рынка.
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Золотько напомнила, что на наличном рынке, например, стоимость американского доллара даже переходила отметку 40 гривен за доллар. А на ВРУ в понедельник котировки достигали уровня 39,68 гривны за доллар.
Однако ближе к середине недели из-за активизации предложения иностранной валюты в безналичном сегменте, что была вызвана приближением предельной даты уплаты квартальных налогов бизнесом, курс доллара на ВРУ начал динамично снижаться и на пике достиг отметки 39,33 гривны за доллар.
По словам банкира, это привело к умеренному укреплению гривны и в наличном сегменте, хотя последний отреагировал на тренды межбанка не так живо.Заметьте! Там гривна укрепилась от максимальных отметок начала недели лишь на 10 – 15 копеек.
Каким будет курс доллара на этой неделе
Анна Золотько объясняет, что ввиду завершения периода уплаты налогов бизнесом, на этой неделе можно ожидать умеренный рост стоимости доллара в безналичном сегменте.
Но, учитывая тот факт, что наличный сегмент на прошлой неделе очень слабо реагировал на тенденции на ВРУ, существенных изменений курса здесь я не прогнозирую,
– добавляет она.