Доллар в первые 10 дней 2024 года: чего ждать от курса

Начало 2024 года пройдет для валютного рынка почти без изменений. Но ждать, что колебаний курса доллара совсем не будет, не стоит. Кроме того, евро может претерпеть коррекцию, однако только при определенных условиях.

Доллар и евро в первую декаду после Нового года

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, в первую неделю 2024 года из-за относительного затишья на валютном рынке евро и доллар могут находиться на международном рынке в коридоре от 1,09 до 1,11 доллара.

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Алексей Козырев Аналитик В этой ситуации, если Нацбанк не решит искусственно ценниками своих интервенций снова "подтянуть" курс доллара на торгах, котировки доллара на нашем межбанке будут находиться в пределах коридора 37,80 – 38,35 гривны, а безналичный евро, соответственно, – в пределах 41, 39 – 42,59 гривны.

Следовательно, со среды до пятницы не ожидается сюрпризов относительно курса валют, хотя стоит заметить, что определенные колебания могут быть. Козырев добавляет, что западным спекулянтам нужно приложить немало усилий, чтобы "расшатать" пару евро/доллар.

Будет ли гривна девальвировать

На данный момент нет оснований для большой коррекции курса евро. Впрочем, аналитик отмечает, что Нацбанк в первые дни сам не захочет продолжать двигать официальный курс доллара своими интервенциями вверх. И таким образом, за счет пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна вырастет и курс европейской валюты.

С начала года Национальный банк не будет заинтересован в том, чтобы девальвировать гривну. Все потому, что в таком случае все будет немедленно заложено всеми клиентами в ценники своих товаров и услуг. Следовательно, это ударит по показателям инфляции.

Радикального взлета котировок официального курса доллара, то есть межбанка, не буду в первые дни января.

Кроме того, предстоящее проведение Минфином первого в 2024 году аукциона по размещению ОВГЗ с предложением инвесторам гривневых облигаций особо не изменят ситуацию на валютном рынке. Речь идет о таких сроки размещения:

315 дней – ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу,

– ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу, 644 дня – ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу,

– ограничение в 4 миллиарда гривен по номиналу, 1 141 день – ограничение в те же 4 миллиарда гривен по номиналу,

– ограничение в те же 4 миллиарда гривен по номиналу, кроме того, долларовых валютных облигаций на 386 дня – с ограничением в 150 миллионов долларов по номиналу.

Алексей Козырев говорит, что в начале 2024 года на украинском валютном рынке не будет наблюдаться курсовой штиль. Впрочем, валюты будут под полным контролем Нацбанка.