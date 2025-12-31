Доходы упадут, а голод увеличится: экономист дал неутешительный прогноз на 2026 год

Сегодня мы видим общее замедление мировой экономики. Есть огромный кризис в промышленности Китая, сложные вопросы связаны с распределением мировых ресурсов.

Интересным индикатором того, что происходит, является цена на нефть на мировом рынке. Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что цена медленно падает.

Какие вызовы встанут перед мировой экономикой в 2026 году?

Сейчас мировая экономика в ужасном ожидании того, чем все закончится. Стоит напомнить, что США и Китай отложили дальнейшее выяснение своих непростых отношений на год. То есть его не сняли с повестки дня, а лишь отложили на год.

Это означает, что в середине 2026 года, ближе к сентябрю, мы снова столкнемся с теми же проблемами, которые были в 2025-м. Прежде всего говорится о неопределенности отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, что однозначно приведет к дальнейшему замедлению темпов роста мировой экономики.

Это означает, что общие доходы населения будут падать, зато увеличится количество тех, кто голодает, страдает. Все это будет приводить к увеличению миграционной политики, давления на богатые страны со стороны тех, кто будет пытаться попасть на их территорию и воспользоваться их социальными выплатами,

– отметил Олег Пендзин.

В 2026 году мир дальше будет погружаться в те проблемы, в которых просуществовал предыдущие годы. Безусловно, нас больше всего волнует, что произойдет на фронте, сможем ли мы дальше сдерживать врага. Понятно, что нам обещали 90 миллиардов помощи, но другой вопрос, своевременно ли выдадут средства.

"Надеюсь, что эта проблема будет решаться в автоматическом режиме, но это тоже один из раздражителей. К тому же мы видим серьезное обострение возле Китая и Тайваня. Появились определенные сложные моменты, хотя Трамп убеждает всех, что Китай не рискнет напасть на Тайвань", – подчеркнул экономист.

К тому же интересным фактом является то, что Япония впервые резко увеличила военные расходы. Страна предусмотрела на военные нужды 54 миллиарда долларов. Это практически в полтора раза больше, чем тратили до того.

Какие прогнозы делают эксперты на 2026 год?