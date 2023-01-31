Международный валютный фонд изменил прогноз в пользу роста мировой экономики

По прогнозам Международного валютного фонда, в этом году мировая экономика вырастет на 2,9%, что на 2 процента больше октябрьской оценки. В следующем году ожидается рост на уровне 3,1%.

Глобальный рост в прошлом году оценивается примерно в 3,4%. Об этом говорится в обновленном обзоре мировой экономики (World Economic Outlook: Inflation Peaking amid Low Growth).

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На экономическую активность в мире продолжает оказывать давление подъем ставки центрального банка для борьбы с инфляцией и война России в Украине. Отмечается, что обострение ситуации на фронте повлечет за собой неблагоприятные последствия для экономики во всем мире. Баланс рисков остается в сторону понижения, но неблагоприятные риски уменьшились с октября 2022 года.

В прогнозе нет данных по украинской экономике, но прогнозы по динамике российской экономики МВФ улучшил по сравнению с октябрьскими показателями. Положительной стороной является более сильный стимул от отложенного спроса во многих экономиках или скорее падение инфляции.

Прогнозы по спаду российской экономики

МВФ несколько улучшил ожидания спада российской экономики в 2022 году. Он оценивается в –2,2 процента по сравнению с прогнозируемыми –3,4 процента. Умеренный положительный рост экономики агрессора ожидается в 2023 году.

То есть, несмотря на санкции в отношении российского ископаемого топлива, экономика страны-захватчика постепенно восстанавливается. При нынешнем уровне ограничения цен на нефть Большой семерки объемы экспорта российской сырой нефти сильно не уменьшатся. К тому же российская торговля продолжает перенаправляться в страны, не применяющие санкции.

Прогнозы фонда по другим странам

Экономики развивающихся стран, по оценке фонда, в 2023 году возрастут на 4%, что на 3% больше предыдущего прогноза.

Прогноз роста экономики Китая в текущем году улучшен на 0,8 п.п. – до 5,2%, в 2024 году рост составит 4,5%.

Оценка роста ВВП Индии в 2023 году составила 6,1%. В 2024 году ожидается рост на 6,8%.

Оценка роста ВВП развитых стран в 2023 году улучшена на 0,1 процентного пункта – до 1,2%, в 2024 году рост составит 1,4%.

Прогноз роста экономики США на этот год повышен на 0,4 п.п. – до 1,4%, в 2024 году ожидается рост на 1%.

Экономика стран еврозоны в этом году, по мнению МВФ, вырастет на 0,7%, прогноз улучшен с октябрьских 0,5%. На 2024 год фонд прогнозирует ускорение роста до 1,6%.

Относительно ВВП Германии фонд изменил оценку падения на рост – на 0,1%, в 2024 году ожидает ускорение до 1,4%.

При этом МВФ ожидает снижения экономики Великобритании в 2023 году на 0,6%, ранее на этот год прогнозировался рост на 0,3%. В 2024 году фонд ожидает рост ВВП Великобритании на 0,9%.

Прогноз роста для Испании на текущий год снижен до 1,1% с 1,2%, в 2024 году ожидается рост на 2,4%. Для Франции оценка на текущий год не изменилась – плюс 0,7%, в следующем году рост составит 1,6%.

По отношению к экономике Италии МВФ ожидает рост на 0,6% вместо снижения на 0,2%, в 2024 году ожидает повышение на 0,9%.

Оценка роста ВВП Японии в текущем году увеличилась до 1,8% с 1,6%. В 2024 году рост замедлится до 0,9%, считает МВФ.

Прогнозы по инфляции

Ожидается, что глобальная инфляция упадет с 8,8% в 2022 году до 6,6% в 2023 году и 4,3% в 2024 году, что все еще превышает допандемический уровень примерно на 3,5%.

В 2023 году инфляция должна уменьшиться примерно в 84% стран по сравнению с 2022 годом. В странах с развитой экономикой среднегодовая инфляция, по прогнозам фонда, снизится с 7,3% в 2022 году до 4,6% в 2023 году и до 2,6% в 2024 году, что в ряде случаев выше целевого показателя.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах прогнозируемая годовая инфляция снизится с 9,9% в 2022 году до 8,1% в 2023 году и до 5,5% в 2024 году, что выше среднего показателя в 4 ,9%, что отмечалось до пандемии.

Напомним, в Нацбанке прогнозируют, что цены по результатам этого года возрастут до 18,7%. А в 2024 году инфляция может составлять ниже довоенного показателя.