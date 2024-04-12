Окончание войны в Украине: о чем говорится в прогнозах Всемирного банка

Всемирный банк продолжает формирование прогнозов относительно ситуации в Украине. По мнению аналитиков, несмотря на все сложности, украинская экономика будет расти.

Какие экономические перспективы Украины

Всемирный банк спрогнозировал вероятные экономические перспективы Украины. Прежде всего, все зависит от ситуации на фронте. Нельзя отбрасывать и влияние международной поддержки на экономику.

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Этот сценарий подвержен значительным рискам ухудшения ситуации из-за уязвимости экономической траектории Украины к дефициту внешнего финансирования и возможного продолжения активных боевых действий после 2024 года,

– говорится в публикации.

Как Всемирный банк видит развитие событий в Украине в этом году:

активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года;

ВВП вырастет на 3,2%;

уровень инфляции возрастет.

А вот в 2025 году ситуация будет складываться так:

экономический рост Украины ускорится до 6,5%, благодаря повышению уровня экспорта и увеличению инвестиций;

инфляция будет снижаться.

Если риски ухудшения ситуации материализуются, может возникнуть необходимость в более жесткой макроэкономической корректировке,

– считают представители Всемирного банка.

Как изменится ВВП Украины

В Госбюджете Украины указано, что нынешний рост ВВП ожидается на уровне 4,6%. А вот в НБУ считают, что реально этот показатель увеличится на 3,6%.

Рост ВВП возможен в первую очередь благодаря сохранению высоких бюджетных расходов. Это происходит на фоне значительных объемов международной помощи.