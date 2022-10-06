Меньше, чем ожидалось: что будет с инфляцией в Украине

По состоянию на сентябрь инфляция в Украине ускорилась до 24,4%, а цены на продукты вырастут почти на 30%. Однако, по прогнозам экспертов, ожидается понижение инфляции. Чего ждать украинцам и как сдерживать инфляцию, читайте в материале.

Инфляция в сентябре

По оценкам НБУ, инфляция в Украине ускорилась до 24,4% в сентябре. Она до сих пор остается значительной как в Украине, так и в мире.

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Основными причинами таких показателей стали:

Последствия войны и оккупации части территории страны;

Дальнейший перенос на цены июльской корректировки курса гривни к доллару, который был необходим для сохранения устойчивости экономики Украины.

Из-за высоких цен на энергоносители, инфляция ускоряется в мире. Однако она будет немного снижаться из-за ослабления экономической активности.

Будут ли цены расти медленнее

Во время онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны" заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук рассказал о прогнозах инфляции в Украине, передает 24 канал. Он отметил, что ожидается замедление инфляции.

Скорее всего, мы пересмотрим прогноз по инфляции по результатам 2022 года. Она будет меньше, чем ожидалось. Улучшается логистика, существенных курсовых колебаний до конца года мы не ожидаем,

– говорит Николайчук.

В этом году цены вырастут около 30%. Однако в следующем году инфляция будет постепенно замедляться, но будет оставаться относительно высокой – около 20%.

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Что будет сдерживать инфляцию в Украине

По словам замглавы НБУ, если говорить о рисках прогноза в этом году, то они направлены в сторону снижения показателя инфляции. Это связано с:

Улучшением ситуации со снабжением овощей\фруктов. Логистика налаживается;

Цены на топливо снизились по сравнению с ожиданиями в июле. Дополнительный сдерживающий эффект – возврат налога на горючее, введение дополнительного импортного сбора;

Ситуация с открытием портов Черного моря для "зернового коридора" позволяет ожидать, что не будет значительных курсовых колебаний;

В следующем году мы по-прежнему ожидаем, что основной инфляционный фактор будет обусловлен улучшением способности украинского бизнеса наращивать сельхозпродукции. Мы ожидаем, что у нас улучшатся логистические способности и прежде всего благодаря этим факторам инфляция будет замедляться,

– отметил Николайчук.

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