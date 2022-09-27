Чего ждать от курса доллара после войны

На нынешнее падение курса гривни влияют развивающиеся события в россии. Доллар все еще остается на отметке в 42 гривны. Что будет с долларом после войны, читайте в тексте.

Наличный курс гривны остается на отметке в 42 гривны. В Нацбанке объясняют, что подобные колебания валюты связаны с психологическим фактором.

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Что влияет на гривну

Как сообщил 24 каналу руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Андрей Шевчишин, события, связанные с объявлением частичной мобилизации в России, определяют нынешнее резкое падение курса гривны.

Речь не идет о панике среди населения. Тем не менее активная фаза войны затягивается. И велика вероятность дополнительной мобилизации, соответственно, и в Украине.

Андрей Шевчишин Руководитель аналитического отдела Международной академии биржевой торговли Необходимость противостоять нарастающему военному давлению со стороны России будет увеличивать давление на украинскую экономику и, соответственно, на гривну. На этом фоне в Украине все еще наблюдается дефицит наличной валюты. До сих пор нет обещанных от Еврокомиссии 5 миллиардов евро помощи. Украина ожидает помощи от МВФ до конца года, но ее пока тоже нет.

Как изменится гривна после войны

Давит на гривну и то, что внешнее финансирование может не поступить в желаемых объемах. Соответственно, правительство в таком случае будет прибегать к эмиссионному наполнению бюджета.

Кроме того, в Украине отсутствуют альтернативные инструменты сбережений, кроме покупки иностранной валюты. Таким образом спрос на валюту не уменьшается.

Вряд ли стоит ожидать ревальвации гривны и после того, как психологический фактор, связанный с последующей эскалацией войны со стороны России, исчезнет. Вероятность того, что гривна укрепится ниже 42 доллара, минимальная,

– считает Андрей Шевчишин.

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Курс валют

По данным Минфина, 27 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,50 гривен за доллар при покупке (без изменений против 26 сентября). В то время как продают валюту в банках за 42,50 гривны за доллар (-20 копеек).

Курс доллара в обменниках остается в среднем за 42,19 гривны (-19 копеек), а продают – за 42,55 гривны (-33 копейки), по данным finance.ua.

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 42,42 гривны (-23 копейки), а продажа – 42,60 гривны (-35 копеек).

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