Продукты и недвижимость будут расти в цене, а курс будет крепнуть: какие прогнозы на февраль

Эксперты прогнозируют: в новом месяце стоит ожидать стабильности на рынке топлива, но в то же время цены на продукты питания, особенно на овощи и фрукты, а еще молочные продукты, могут подорожать. Кроме того, рынок недвижимости оживится и покупка жилья постепенно будет расти в цене. Что ждет украинцев в феврале, читайте далее в материале 24 Канала.

Рынок горючего будет стабильным

Эксперт Геннадий Рябцев в разговоре с 24 Каналом отметил, что не видит пока оснований для изменения цены топлива. Заметим, что с конца ноября 2023 года цены на топливо на украинских АЗС начали дешеветь

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Рябцев объясняет, что это было обусловлено удешевлением партии нефтепродуктов на границе, к которому в свою очередь привело снижение нефтяных котировок.

Геннадий Рябцев Эксперт по энергетическим вопросам Сейчас спрос неизменно низкий. Это соответствует сезону. Каких-то изменений относительно стоимости продуктов на границе не ожидается.

Впрочем, он добавляет, что в будущем повлиять на цену может все-таки курс национальной валюты. Однако Нацбанк не сообщал о каких-либо намерениях изменить стоимость.

Кроме того, могут быть только отдельные корректировки по нефтепродуктам тех или иных трейдеров вызванные ситуацией.

– замечает Рябцев.

Ситуация на валютном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что в феврале ситуация на валютном рынке может быть более оптимистичной, чем в декабре или январе. Все потому, что вероятно исчезнут следующие факторы:

информационное давление

"разгон" полупанических сообщений о нехватке финансирования и о разных обстоятельствах.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Замечу, что информационный фактор не прямо влияет на валютный рынок, однако его влияние всегда является иррациональным, направленным прежде всего на формирование общественного мнения.

От каких прямых экономических факторов будет зависеть рынок в новом месяце:

Действие режима управляемой гибкости на межбанке.

Реализация стратегии НБУ на дальнейшее сближение курсов межбанка и наличного рынка.

Объемы международной финансовой поддержки и частота получения средств.

Следовательно, в феврале можно ожидать, что колебания на межбанке будут проходить в коридорах 37 – 39 гривен за доллар и 40,5 – 42,5 гривны за евро. Что касается наличного, то банкир прогнозирует, что доллар будет в пределах 37,5 – 39,5 гривны, а евро 40 – 43 гривен.

То есть курсовая ситуация будет фактическим продолжением второй половины января. Однако в течение февраля ситуация на рынке может быть более прогнозируемой и более устойчивой.

– добавляет Лесовой.

Прогноз депозитных ставок

Как заметил 24 Каналу эксперт Дмитрий Замотаев, ситуация в феврале в сегменте гривневых депозитов будет зависеть от ряда важных факторов.

Первый – это размер учетной ставки.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Это зависит прежде всего от стратегии регулятора относительно размера учетной ставки и ставки по 3-месячным депозитным сертификатам.

что сейчас ставка по депсертификатам составляет 19%. Эксперт добавляет, что именно поэтому в феврале будет продолжаться процесс постепенного сокращения ставок по вкладам: в зависимости от срока вкладов, доходность составит в среднем 13 – 13,5% (вклады на 3 – 6 месяцев) и 12,5 – 13% годовых (вклады от 9 месяцев до 1 года).

Эксперт предполагает, что дальнейшее снижение ставок по депсертификатам заставит комбанки в очередной раз откорректировать доходность по гривневым вкладам.

По его оценкам, в условиях снижения ставки на 1 – 2 процентных пункта – до 18 – 17% – доходность гривневых вкладов в зависимости от срока размещения может сократиться на 1 – 1,5%.

Второй важный фактор – это всеобщая стратегия регулятора на валютном рынке.

На конец января ситуация на валютном рынке является достаточно стабильной, ведь регулятор прилагает максимум усилий для удержания равновесия между спросом и предложением, что проявляется в достаточно стабильных курсовых показателях,

– добавляет Замотаев.

Третьим фактором считают инфляционное давление.

Кстати по итогам 2023 года инфляция составила 51%, хотя прогнозировалось, что она будет на уровне 16%. В то же время, на 2024 год прогнозируется инфляция на уровне 98%.

Четвертый – ставки по валютным депозитам.

Чем меньше инфляция, тем привлекательнее будет доход по гривневым депозитам. Кроме того, размер инфляции является косвенным фактором, влияющим на чистую прибыль по депозитам.

Чистая прибыль по ставкам на сегодня составляет до 5 – 6%. Речь идет о гривневых вкладах. Этот показатель с учетом новых изменений в доходности, низкой инфляции, которая в январе вряд ли превысит 1%, и необходимыми банковскими комиссиями за оформление вклада, втрое превышает средние ставки по долларовым вкладам и более чем в 3,5 раза больше доходности по вкладам в евро.

Пятый фактор – ситуация на фронте, ход войны и ее последствия.

Каких цен на продукты ждать

Овощи и фрукты

Таким образом,: доходность гривневых вкладов продолжит постепенно сокращаться. Несколько подобная ситуация будет наблюдаться в сегменте валютных вкладов.

Как рассказала ученая Инна Сало в комментарии 24 Каналу, в феврале 2024 года ожидается незначительное подорожание плодоовощных.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики На динамику цен на плодоовощные, особенно в несезон, наиболее существенно влияют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

Цены на овощи борщового набора до конца зимы могут повыситься против цен по состоянию на 23 января 2024 года:

капуста белокочанная – до 16 гривен за килограмм (+4 %),

белокочанная – до 16 гривен за килограмм (+4 %), свекла – до 18,5 гривны за килограмм (+3%),

– до 18,5 гривны за килограмм (+3%), морковь – до 16,5 гривны за килограмм (+6%),

– до 16,5 гривны за килограмм (+6%), картофель – до 26 гривен за килограмм (+5 %).

Вероятно, что цена на репчатый лук может вырасти больше всего из-за высокого спроса на него и ограниченности качественного предложения,

– говорит Инна Сало.

лук – до 18,5 гривны за килограмм (+8 %) против средней цены по состоянию на 23 января 2024 года в 17,1 гривны.

Что касается фруктов, то эксперт отмечает, что до конца зимы цены на яблоки могут дополнительно вырасти до 19,5 гривны за килограмм, а на виноград – до 210 гривен за килограмм.

Стоимость импортируемых плодовых может повыситься – в среднем до 3%,

– добавляет она.

Цены на мясо в феврале

Цена на апельсины ожидается до 87 гривен за килограмм, на лимоны – до 65 гривен за килограмм, на бананы – до 65 гривен за килограмм, мандарины – до 62 гривен за килограмм.

Наталья Копытец, ведущая ученая Института аграрной экономики, говорит 24 Каналу, что в середине января 2024 года по сравнению с началом декабря 2023 года в продовольственных супермаркетах отмечалось снижение розничных цен на свинину до 8,8%. В феврале отсутствуют экономические предпосылки подорожания основных видов мяса.

Наталья Копытец Ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Однако в Украине, где война длится уже около двух лет, всегда есть вероятность заметных скачков цен. В частности, атаки по критической инфраструктуре – энергетической и производственной – могут вызвать как сокращение, так и полное уничтожение производственных мощностей тех или иных видов мяса.

Эксперт объясняет, что это, в свою очередь, обусловит подорожание мяса. По прогнозам ученых Института аграрной экономики, рост розничных цен на основные виды мяса – до 5 % – следует ожидать накануне и в период Пасхальных праздников.

Что будет со стоимостью молочных продуктов

Эксперт из Института аграрной экономики Иван Свиноус для 24 Канала рассказал, что средняя закупочная цена молока, по данным Ассоциации производителей молока по состоянию на 1 января 2024 года, составила:

экстра сорта – 5,20 гривны за килограмм без НДС.

– 5,20 гривны за килограмм без НДС. высшего сорта – 14,70 гривны за килограмм без НДС,

– 14,70 гривны за килограмм без НДС, первого сорта – 13,52 гривны за килограмм без НДС.

По экспертным оценкам ученых Института аграрной экономики, на конец февраля 2024 года стоимость молока экстра сорта может вырасти на 0,14 гривны за килограмм – до 15,34 гривны за килограмм, высшего – прибавит в цене 0,12 гривны и составит 14,82 гривны без НДС, а первого сорта – увеличится на 0,09 гривны и составит 13,61 гривны без НДС.

Как объясняет эксперт, повышение закупочных цен прежде всего будет вызвано негативными общеэкономическими процессами в стране. В то же время сокращение экспорта отечественной молочной продукции несколько ограничивает темпы роста закупочных цен, которые в январе 2024 года были на уровне общеевропейских.

Вследствие роста стоимости молочного сырья и входных материальных ресурсов, необходимых для изготовления молочных продуктов, в течение февраля 2024 года рост розничных цен может составить 10 – 17% в зависимости от вида молокопродуктов,

– говорит Свиноус.

Крупы и хлебобулочные изделия

Как поделилась с 24 Каналом эксперт Светлана Черемисина, в течение января 2024 года ценовая ситуация с крупами продолжила свою положительную динамику удешевления. В то же время все виды продукции хлебопекарной отрасли стабильно продолжают дорожать.

Светлана Черемисина Главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики В феврале 2024 года ценовая ситуация на крупы и муку будет оставаться благоприятной для потребителей.

Гречка может подешеветь еще на 5 – 7%,

может подешеветь еще на 5 – 7%, Цена на муку будет оставаться стабильной,

будет оставаться стабильной, Ценовая динамика по другим видам круп – рис, пшено – может претерпеть незначительное колебание в пределах 3 – 5%,

– может претерпеть незначительное колебание в пределах 3 – 5%, При этом ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия в диапазоне 0,5 – 1% в месяц.

Будут ли расти цены на жилье

Черемисина, что цена на гречку по сравнению с декабрем снизилась – до 30,46 гривны за килограмм, пшено подешевело до 26,59 гривны за килограмм, крупы манные и ячневые упали в цене и стоят сейчас 21,29 гривны и 15,92 гривны соответственно.

Специалист Юрий Пита в комментарии 24 Каналу объяснил, что прогнозируя события на рынке недвижимости в Украине следует обращать внимание на неоднородность региональных рынков.

Юрий Пита Экс-президент АФНУ Риск, что имущество будет повреждено или разрушено достаточно высокий. Хотя безусловно и в этих регионах сделки происходят.

Речь идет о том, что в восточных областях и городах, приближенных к зоне боевых действий или находящихся под постоянным ракетными обстрелами, ситуация останется практически без изменений.

В то же время Пита добавляет, что в других регионах 2023 год прошел под лозунгом активности и роста уровня цен. Скорее всего этот тренд сохранится и в 2024 году. Таким образом, эксперт назвал чего ждать в феврале: