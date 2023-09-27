Всего 5%: НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии к концу 2023 года

В НБУ ожидают, что в четвертом квартале 2023 дефицит электроэнергии составит не более 5%. Аналогичный показатель в I квартале после ударов России по энергетике, по оценке регулятора, был 15%.

Прогноз НБУ по дефициту электроэнергии

По словам замглавы НБУ Алексея Шабана, регулятор ожидает меньших экономических последствий от вероятного дефицита электроэнергии в конце этого года и начале следующего. К тому же 1,5-2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии.

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Например, в начале 2023 года НБУ предусматривал более существенное влияние на экономику из-за перебоев электроснабжения на весь год. По прогнозам по базовому сценарию, он составлял 15 – 18% в IV квартале 2023 года и I квартале 2024 года, по негативному сценарию – 30 – 33%.

Алексей Шабан Заместитель главы НБУ Мы увидели, что на платежный баланс и инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на горючее и сырье смогли "прижать" инфляцию.

Уже в апреле Нацбанк пересмотрел свою оценку.

Разрушение Каховской ГЭС не сильно повлияло на ситуацию с энергосистемой, хотя и снизило объемы гидрогенерации по всему каскаду Днепра. В июле ситуацию сбалансировали осадки, а августовский дефицит покрыл импорт электроэнергии.

Кому запретят отключать электроэнергию зимой

Кабмин утвердил списки категорий населения, которым не будут отключать свет зимой. К ним относятся украинцы уязвимой категории:

семьи, в которых состоит более трех приемных детей;

те, кто содержит детский дом семейного типа;

жители квартир, среди которых есть лицо, зависимое от электрических медицинских приборов, требующих постоянного электропитания;

многодетные семьи;

лица, имеющие инвалидность I или II группы;

люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.

Эти граждане считаются уязвимыми, если у них нет субсидии.

Также такие лица получат бесплатный, быстрый и качественный ремонт коммуникаций.