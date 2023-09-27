Всего 5%: НБУ улучшил прогноз дефицита электроэнергии к концу 2023 года
Источник:Forbes
В НБУ ожидают, что в четвертом квартале 2023 дефицит электроэнергии составит не более 5%. Аналогичный показатель в I квартале после ударов России по энергетике, по оценке регулятора, был 15%.
Прогноз НБУ по дефициту электроэнергии
По словам замглавы НБУ Алексея Шабана, регулятор ожидает меньших экономических последствий от вероятного дефицита электроэнергии в конце этого года и начале следующего. К тому же 1,5-2% дефицита будет перекрываться импортом электроэнергии.
Читайте также Лучше, чем в прошлом году: Совет по финансовой стабильности оценил ситуацию в Украине
Например, в начале 2023 года НБУ предусматривал более существенное влияние на экономику из-за перебоев электроснабжения на весь год. По прогнозам по базовому сценарию, он составлял 15 – 18% в IV квартале 2023 года и I квартале 2024 года, по негативному сценарию – 30 – 33%.Обратите внимание! Уже в апреле Нацбанк пересмотрел свою оценку.
Мы увидели, что на платежный баланс и инфляцию проблемы с электроэнергетикой повлияли не так, как ожидалось. Можно даже сказать, что на инфляцию совсем не повлияли, поскольку снижение цен на горючее и сырье смогли "прижать" инфляцию.
Разрушение Каховской ГЭС не сильно повлияло на ситуацию с энергосистемой, хотя и снизило объемы гидрогенерации по всему каскаду Днепра. В июле ситуацию сбалансировали осадки, а августовский дефицит покрыл импорт электроэнергии.
Кому запретят отключать электроэнергию зимой
Кабмин утвердил списки категорий населения, которым не будут отключать свет зимой. К ним относятся украинцы уязвимой категории:
- семьи, в которых состоит более трех приемных детей;
- те, кто содержит детский дом семейного типа;
- жители квартир, среди которых есть лицо, зависимое от электрических медицинских приборов, требующих постоянного электропитания;
- многодетные семьи;
- лица, имеющие инвалидность I или II группы;
- люди, ухаживающие за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.
Также такие лица получат бесплатный, быстрый и качественный ремонт коммуникаций.