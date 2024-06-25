НБУ готовится: ВВП Украины может неприятно удивить
Источник:Интерфакс-Украина
Сейчас существует риск, что в конце года ВВП Украины вырастет менее чем на 3%, как прогнозировалось ранее. Несмотря на это НБУ сохранил свой старый прогноз.
Что будет с ВВП Украины
Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что Нацбанк пока оставил в силе прогноз роста украинской экономики на 3%.
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Мне кажется, что преобладают все-таки риски в сторону ухудшения нашего прогноза, но частично они нивелируются лучшей ситуацией в первые пять месяцев этого года по сравнению с нашими предыдущими оценками.
В недавнем заявлении Николайчук выделил ключевые факторы, которые будут определять экономическую траекторию Украины в этом году. Среди них:
- текущая ситуация на фронте;
- усилия по защите украинского бизнеса и граждан от террористических атак со стороны России;
- развитие событий в энергетическом секторе;
- влияние мобилизации и миграции на рабочую силу в стране.
Инвестиции от бизнеса, местной власти и государства в энергетический сектор потенциально могут предоставить временный толчок экономической активности в этом году. Они также могут помочь смягчить некоторые ограничения со стороны предложения, которые сейчас влияют на сектор.
В своем недавнем заявлении Николайчук отметил важность смягчения ограничения предложения рабочей силы путем внедрения мероприятий, направленных на увеличение участия женщин в рабочей силе. Он также подчеркнул важность изучения дополнительных вариантов экономической политики для решения этой проблемы.Напомним! По итогам 2023 года экономика Украины выросла на 5,3%. А в апреле НБУ понизил свой прогноз по ВВП с 3,6% до 3%.