Продукты будут дешеветь, курс будет стабильным, а горючее подорожает: чего ждать в июле

Июль, по прогнозам экспертов, будет радовать как стабильностью, так и ростом цен на некоторые товары и услуги. Следовательно, доллар будет находиться в тех пределах, что и в июне, цены на яйца и овощи будут постепенно падать, а на мясо и хлебобулочные товары будут расти. Впрочем, больше всего может удивить скачок цены на горючее.

Что будет с курсом в июле

Как рассказал 24 Каналу экономический эксперт Борис Кушнирук, сейчас ситуация на валютном рынке такова – предложения валюты больше, чем спроса на нее. Соответственно, это говорит о стабильности курса, что влияет на население.

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Таким образом, у людей формируется мнение о том, что сбережения можно оставлять в гривнах и не нужно переводить их в доллары.

Борис Кушнирук Экономический эксперт Это привело к тому, что потребность в валюте сократилась. Согласно этому, мы увидели все эти истории с тем, что купюры не принимали. Это показатель того, что банки и другие учреждения могут "крутить носом".

Кроме того, Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка добавляет, что в июле все будет относительно стабильно на рынке. Он даже спрогнозировал, что будет постепенно реализовываться тренд на укрепление гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы предполагаем, что наличный курс будет находиться в новом валютном коридоре – 36,7 – 37,7 гривны за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро – нижние границы которого будут максимально приближены к официальному курсу валют.

Собеседник отметил, что на курс могут повлиять определенные экономические факторы, в том числе:

Позиция НБУ относительно дальнейшего "уравнивания" всех имеющихся курсов. Главным же "маркером" может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения.

всех имеющихся курсов. Главным же "маркером" может стать пересмотр учетной ставки НБУ в сторону ее сокращения. Увеличение привлекательности депозитных вкладов в гривне и иностранной валюте.

в гривне и иностранной валюте. Объемы и системность макрофинансовой помощи от западных партнеров. Ведь каждый месяц Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи.

от западных партнеров. Ведь каждый месяц Украина получает до 4 миллиардов долларов помощи. Сохранение баланса между спросом и предложением на наличном рынке;

на наличном рынке; Развитие внутриэкономической деятельности и "экспортные" поступления валюты.

и "экспортные" поступления валюты. События на фронте, где любые оптимистичные новости будут придавать уверенности и силы гражданам, вместо этого "будуть давить" любые панические проявления на рынке.

Будут ли овощи и мясо по карману летом

Яйца

Стоимость яиц будет постепенно снижаться до середины лета. Об этом стало известно в разговоре 24 Канала со старшим научным сотрудником отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светланой Пашко.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики По многолетним наблюдениям ученых Института аграрной экономики, постепенное снижение цены на яйца – вследствие увеличения их предложения, что связано с приходом на рынок яичной продукции хозяйств населения, – продлится до середины лета.

Следовательно, по данным "Минфина", по состоянию на 28 июня 2023 года средняя цена на яйца в супермаркетах составляет:

"Квочка" – 56,56 гривны за десяток,

"Ясенсвит" – 56,83 гривны за десяток,

Пашко отметила, что это на 0,36 гривны и 0,65 гривны меньше средней цены на яйца этих марок, которая была в мае этого года.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в июле цена за одно яйцо фирменной марки составит 5,7 – 5,8 гривны, но с конца июля – начала августа цена традиционно начнет расти,

– добавляет она.

Овощи

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало рассказала, что в июле нас может ожидать удешевление овощей.

Молодой картофель может стоить 20 – 25 гривны за килограмм, лук и морковь – 45 – 47 гривен, огурцы – 55 – 60 гривен, томаты красные – 55 – 60 гривен, а розовые – 80 – 85 гривен.

Инна Сало объяснила это тем, что сейчас в хозяйствах формируется значительная часть товарного предложения.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Хозяйства уже продолжительное время производят в Украине до 8,5 миллиона тонн овощей и до 20 миллионов тонн картофеля. Часть из них используется для продажи.

А что касается арбузов, то ученый добавила, что в результате подрыва на Каховской ГЭС арбузы в этом году будут в основном импортные. Цена на них будет где-то 35 – 40 гривен за килограмм.

Мясо

Как рассказывает ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец, по состоянию на 1 июня 2023 потребительские цены на свинину выросли больше всего на 3,5% по сравнению с 1 мая 2023, а против начала года – на 11,6%.

Потребительские цены на говядину в этот период увеличились на 1,7%,

На мясо птицы – куриное филе – на 1,4 %,

При этом потребительские цены на куриные тушки остались на уровне начала мая 2023 года.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Удорожание основных видов мяса обусловлено сложными условиями функционирования предприятий, выращивающих скот и птицу.

Впрочем, в июле основные виды мяса, а это говядина, свинина, мясо птицы, могут незначительное подорожать – в диапазоне 1,5 – 3,0%.

Крупы и хлебобулочные изделия

По словам главного научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светланы Черемисиной, ценовая ситуация по этим видам товара останется относительно стабильной.

Светлана Черемисина Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Несмотря на это, продукция хлебопекарной отрасли продолжит дорожать. Причина заключается в удорожании электроэнергии и с 1 июля всех видов автомобильного горючего.

Как прогнозируют в Институте аграрной экономики, в июле средние цены на хлеб могут вырасти на 2 – 5%.

На сколько подорожает топливо в июле

В комментарии 24 Каналу эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что с возвратом НДС 20% в июле цена на топливо может вырасти на 2 – 3 гривны.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене, стоимость бензина и дизельного горючего на АЗС может вырасти на 2–3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 гривнах для бензина и дизтоплива и примерно 2–3 гривнах для автогаза.

Кроме этого, эксперт выделил несколько проблем, которые сейчас присутствуют на рынке, а именно:

отсутствие рынка нефтепродуктов как такового;

самоустранение государства от регулирования рынка;

значительное увеличение прибылей трейдеров.

Рябцев добавляет, что в случае увеличения цен на топливо может увеличиться и количество махинаций с налогами.

Конечно, увеличится количество налоговых махинаций, ведь уровень цен будет выше, контроля нет, так что можно больше положить себе в карман. Если учитывать, что топливо, которое должно передаваться ВСУ, налогами не облагается и не маркируется, тогда да, будет рост злоупотреблений,

– говорит собеседник.

В то же время спрос, по словам Рябцева, не уменьшится, поскольку он и так низкий. Но количество поездок существенно сократится.

Какая ситуация на рынке недвижимости

что в начале полномасштабного вторжения России в Украину власти отменили акциз на горючее и снизили размер НДС с 20% до 7%. В июле этот уровень хотят вернуть.

Сейчас на вторичном рынке наблюдается повышение цен. Это может продолжаться и дальше. Об этом говорит 24 Каналу специалист по недвижимости Юрий Пита.

Юрий Пита Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины В целом, я бы сказал, что динамика идет к повышению спроса и цен. То, что мы сейчас видим, покупатель, в Киеве в частности, он активен. То есть поиск недвижимости происходит, поэтому это обусловит определенный рост цен. Это мы сейчас о вторичном рынке говорим, потому что он сейчас активнее и на нем больше покупателя. Поэтому в среднем на осень определенно повышение цен ожидается в пределах 10%.

Больше всего это может затронуть западные регионы из-за отсутствия боевых действий. Это Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Тернополь. Также в Киеве и, возможно, в Виннице, Житомире и Ровно.

Тенденции будут все же к увеличению спроса и где-то мы увидим как раз в июле-августе, что цены начнут постепенно расти. Где-то осенью будет пик роста, а июль-август будут показывать такую активность,

– добавил Юрий Пита.

В то же время наименьший интерес будут проявлять в таких городах, как Харьков, Запорожье, Николаев, Днепр, Сумы, Чернигов.

Обратите внимание, что на первичном рынке будет восстановление более постепенное, чем на вторичном, однако повышение стоимости все же ожидается.

Не стоит забывать, что в Украине стартовала государственная программа кредитования жилья для военных, медиков и педагогов "еОселя".

В комментарии 24 Каналу президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе рассказал, что аккредитованные под "еОселя" объекты первичного рынка находятся в состоянии активного строительства. Речь идет о том, что готовность от 40 до 80% с обязательным соблюдением запланированных сроков завершения строительных работ.

Лев Парцхаладзе Президент Конфедерации строителей Украины Государственная ипотека в объектах на этапе строительства свидетельствует о важности построения нового первичного рынка по мировым принципам, а также о высоком уровне ответственности девелоперов перед своими клиентами, что очень важно в условиях войны. Это знаковое событие – результат кропотливой работы и взаимодействия органов власти, профессиональных сообществ и коммерческих банков.

Большинство потенциальных заемщиков интересуют одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 70 квадратных метров в новостройках Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Луцка и ряде других украинских городов.