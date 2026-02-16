Мощная поддержка: две страны предоставили почти 700 миллионов на критические расходы

Украина получила крупный грант от двух международных партнеров. Япония и Канада вместе выделили 690 миллионов долларов США через механизм ERA, в котором участвуют страны "Большой семерки".

Какие взносы Канады и Японии?

Средства в Украину поступили через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine, передает Министерство финансов Украины.

Это – первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированы в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 миллиардов долларов США,

– отметили в ведомстве.

Соответственно, наибольший вклад в ERA на этот раз сделала именно Япония:

544 миллионов долларов – поддержка от японского правительства;

146 миллионов долларов – вклад от Канады;

и еще 0,8 миллиона долларов – это средства Целевого фонда проекта PEACE in Ukraine, который объединяет многих доноров Украины.

Важно! В начале февраля этого года украинский Минфин заключил соглашение со Всемирным Банком соглашение о предоставлении грантовых средств. Их выделяют в рамках проекта “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine).

Куда пойдут деньги от Канады и Японии?

Новый грант от Канады и Японии поступил в общий фонд государственного бюджета Украины. Средства будут направлены на приоритетные расходы.

В частности, их используют для финансирования государственных выплат:

пенсий украинцев;

социальной помощи населению;

оплату жилищно-коммунальных субсидий.

Благодарен Всемирному банку, а также Правительствам Японии и Канады за предоставленную грантовую поддержку. Благодаря помощи партнеров мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность государства и финансирование ключевых расходов,

– отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Япония поддержала Украину финансово, предоставив 9,5 миллиарда долларов бюджетной помощи. Не отставала и Канада, которая выделила почти 9 миллиардов долларов.

Что известно об инициативе ERA?