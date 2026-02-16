Какие взносы Канады и Японии?
Средства в Украину поступили через программу Всемирного банка PEACE in Ukraine, передает Министерство финансов Украины.
Смотрите также Остался финальный шаг: когда Украина получит первый платеж по кредиту на 90 миллиардов евро
Это – первый транш от Японии и последний транш от Канады, профинансированы в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine стран G7 общим объемом 50 миллиардов долларов США,
– отметили в ведомстве.
Соответственно, наибольший вклад в ERA на этот раз сделала именно Япония:
- 544 миллионов долларов – поддержка от японского правительства;
- 146 миллионов долларов – вклад от Канады;
- и еще 0,8 миллиона долларов – это средства Целевого фонда проекта PEACE in Ukraine, который объединяет многих доноров Украины.
Важно! В начале февраля этого года украинский Минфин заключил соглашение со Всемирным Банком соглашение о предоставлении грантовых средств. Их выделяют в рамках проекта “Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине” (PEACE in Ukraine).
Куда пойдут деньги от Канады и Японии?
Новый грант от Канады и Японии поступил в общий фонд государственного бюджета Украины. Средства будут направлены на приоритетные расходы.
В частности, их используют для финансирования государственных выплат:
- пенсий украинцев;
- социальной помощи населению;
- оплату жилищно-коммунальных субсидий.
Благодарен Всемирному банку, а также Правительствам Японии и Канады за предоставленную грантовую поддержку. Благодаря помощи партнеров мы обеспечиваем макрофинансовую стабильность государства и финансирование ключевых расходов,
– отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения Япония поддержала Украину финансово, предоставив 9,5 миллиарда долларов бюджетной помощи. Не отставала и Канада, которая выделила почти 9 миллиардов долларов.
Что известно об инициативе ERA?
Инициатива стран "Большой семерки" Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) предусматривает привлечение для Украины финансирования на общую сумму 50 миллиардов долларов США. Эти средства стали одним из ключевых инструментов долгосрочной поддержки украинской экономики.
Наибольший вклад в рамках программы обеспечивает Европейский Союз – 18,1 миллиарда евро, что эквивалентно примерно 20 миллиардам долларов США.
Значительное финансовое участие также принимает Канада, которая обязалась предоставить 5 миллиардов канадских долларов, или почти 3,6 миллиарда долларов США. Часть финансирования Украина уже получила: весной и летом 2025 года было перечислено два транша на 2,5 и 2,3 миллиарда канадских долларов соответственно.
К инициативе присоединилась и Япония, которая планирует направить на поддержку Украины 471,9 миллиарда иен – это более 3 миллиардов долларов США.