Які внески Канади та Японії?

Кошти до України надійшли через програму Світового банку PEACE in Ukraine, передає Міністерство фінансів України.

Дивіться також Залишився фінальний крок: коли Україна отримає перший платіж з кредиту на 90 мільярдів євро

Це – перший транш від Японії та останній транш від Канади, профінансовані в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine країн G7 загальним обсягом 50 мільярдів доларів США,

– зазначили у відомстві.

Відповідно, найбільший внесок до ERA цього разу зробила саме Японія:

544 мільйонів доларів – підтримка від японського уряду;

146 мільйонів доларів – внесок від Канади;

та ще 0,8 мільйона доларів – це кошти Цільового фонду проєкту PEACE in Ukraine, який об'єднує багатьох донорів України.

Важливо! На початку лютого цього року український Мінфін уклав угоду зі Світовим Банком угоду про надання грантових коштів. Їх виділяють у рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні” (PEACE in Ukraine).

Куди підуть гроші від Канади та Японії?

Новий грант від Канади та Японії надійшов до загального фонду державного бюджету України. Кошти спрямують на пріоритетні видатки.

Зокрема, їх використають для фінансування державних виплат:

пенсій українців;

соціальної допомоги населенню;

оплату житлово-комунальних субсидій.

Вдячний Світовому банку, а також Урядам Японії та Канади за надану грантову підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми забезпечуємо макрофінансову стабільність держави та фінансування ключових видатків,

– зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що від початку повномасштабного вторгнення Японія підтримала Україну фінансово, надавши 9,5 мільярда доларів бюджетної допомоги. Не відставала й Канада, яка виділила майже 9 мільярдів доларів.

Що відомо про ініціативу ERA?