На кону 8 миллиардов: в МВФ рассказали, когда утвердят новую программу для Украины

Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева осуществила неанонсированный визит в Киев и встретилась с высшим руководством государства. После встреч руководительница МВФ рассказала, когда ждать утверждения новой программы для Украины.

Когда рассмотрят новую программу?

По словам Георгиевой, новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов она планирует вынести на рассмотрение совета директоров МВФ уже в ближайшие недели, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Руководительница МВФ отметила, что с тех пор, как было подписано предыдущее кредитное соглашение в ноябре 2025 года ситуация в Украине очевидно ухудшилась. Однако главные требования Фонда по новой программе останутся неизменными.

В частности, Георгиева отметила на встречах с представителями власти необходимость отменить льготы по уплате НДС на потребительские товары, хотя это и вызывает сопротивление в стране.

По НДС-льготам мы четко дали понять: это должно произойти. Вопрос не в том, делать ли это, а в том - как именно и как получить поддержку парламента,

– отметила директор Фонда.

Однако МВФ потребует лишь введения этой нормы до момента утверждения новой программы, а окончательное ее принятие парламентом может произойти позже.

Георгиева добавила, что приехала в Киев, чтобы убедиться, что Украина способна выполнить предыдущие договоренности, несмотря на "чрезвычайно суровые обстоятельства". Она отметила, что украинские чиновники заверили ее в готовности двигаться вперед.

Важно! Глава МВФ уверена, что новая программа кредитования также поможет разблокировать финансовую поддержку Украины от других международных организаций.

О чем договорились МВФ и Украина?

В ноябре 2025 года Украина и МВФ договорились о новой Программе расширенного финансирования (EFF) на уровне персонала, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Предварительная договоренность предусматривает бюджетную поддержку в течение четырех лет, но при условии выполнения ряда условий. В частности, среди них:

гарантирование финансирования;

принятие бюджета на 2026 год;

расширение налоговой базы.

Украина тогда согласилась активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов. Однако в Фонде не слишком рассчитывают на существенный рост доходов бюджета до 2027 года, учитывая войну.

Сейчас государственный бюджет-2026 уже одобрен. Также Киев усилил гарантии финансирования после того, как ЕС решил выделить кредит на 90 миллиардов евро на следующие два года.

Также Украине удалось завершить реструктуризацию долга в сумму 2,6 миллиарда долларов – это позволит избежать дополнительных расходов до 20 миллиардов до 2041 года.

Заметьте! В Украине прогнозируют дефицит финансирования на уровне около 136,5 миллиарда долларов из-за войны, поэтому утверждение новой программы МВФ является крайне важным.

Почему МВФ будет рассматривать новую программу?