Когда рассмотрят новую программу?

По словам Георгиевой, новую кредитную программу на 8,1 миллиарда долларов она планирует вынести на рассмотрение совета директоров МВФ уже в ближайшие недели, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Руководительница МВФ отметила, что с тех пор, как было подписано предыдущее кредитное соглашение в ноябре 2025 года ситуация в Украине очевидно ухудшилась. Однако главные требования Фонда по новой программе останутся неизменными.

В частности, Георгиева отметила на встречах с представителями власти необходимость отменить льготы по уплате НДС на потребительские товары, хотя это и вызывает сопротивление в стране.

По НДС-льготам мы четко дали понять: это должно произойти. Вопрос не в том, делать ли это, а в том - как именно и как получить поддержку парламента,

– отметила директор Фонда.

Однако МВФ потребует лишь введения этой нормы до момента утверждения новой программы, а окончательное ее принятие парламентом может произойти позже.

Георгиева добавила, что приехала в Киев, чтобы убедиться, что Украина способна выполнить предыдущие договоренности, несмотря на "чрезвычайно суровые обстоятельства". Она отметила, что украинские чиновники заверили ее в готовности двигаться вперед.

Важно! Глава МВФ уверена, что новая программа кредитования также поможет разблокировать финансовую поддержку Украины от других международных организаций.

О чем договорились МВФ и Украина?

В ноябре 2025 года Украина и МВФ договорились о новой Программе расширенного финансирования (EFF) на уровне персонала, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Предварительная договоренность предусматривает бюджетную поддержку в течение четырех лет, но при условии выполнения ряда условий. В частности, среди них:

гарантирование финансирования;

принятие бюджета на 2026 год;

расширение налоговой базы.

Украина тогда согласилась активизировать борьбу с уклонением от уплаты налогов. Однако в Фонде не слишком рассчитывают на существенный рост доходов бюджета до 2027 года, учитывая войну.

Сейчас государственный бюджет-2026 уже одобрен. Также Киев усилил гарантии финансирования после того, как ЕС решил выделить кредит на 90 миллиардов евро на следующие два года.

Также Украине удалось завершить реструктуризацию долга в сумму 2,6 миллиарда долларов – это позволит избежать дополнительных расходов до 20 миллиардов до 2041 года.

Заметьте! В Украине прогнозируют дефицит финансирования на уровне около 136,5 миллиарда долларов из-за войны, поэтому утверждение новой программы МВФ является крайне важным.

Почему МВФ будет рассматривать новую программу?