Коли розглянуть нову програму?

За словами Георгієвої, нову кредитну програму на 8,1 мільярда доларів вона планує винести на розгляд ради директорів МВФ вже найближчими тижнями, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Очільниця МВФ зазначила, що з того часу, як була підписана попередня кредитна угода у листопаді 2025 року ситуація в Україні очевидно погіршилася. Проте головні вимоги Фонду щодо нової програми залишаться незмінними.

Зокрема, Георгієва наголосила на зустрічах із представниками влади на необхідності скасувати пільги зі сплати ПДВ на споживчі товари, хоча це й викликає опір в країні.

Щодо ПДВ-пільг ми чітко дали зрозуміти: це має відбутися. Питання не в тому, чи робити це, а в тому — як саме і як отримати підтримку парламенту,

– зауважила директорка Фонду.

Однак МВФ вимагатиме лише запровадження цієї норми до моменту затвердження нової програми, а остаточне її ухвалення парламентом може відбутися пізніше.

Георгієва додала, що приїхала до Києва, аби переконатися, що Україна здатна виконати попередні домовленості, попри "надзвичайно суворі обставини". Вона зазначила, що українські посадовці запевнили її у готовності рухатися вперед.

Важливо! Голова МВФ упевнена, що нова програма кредитування також допоможе розблокувати фінансову підтримку України від інших міжнародних організацій.

Про що домовилися МВФ та Україна?

У листопаді 2025 року Україна та МВФ домовилися про нову Програму розширеного фінансування (EFF) на рівні персоналу, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Попередня домовленість передбачає бюджетну підтримку протягом чотирьох років, але за умови виконання низки умов. Зокрема, серед них:

гарантування фінансування;

ухвалення бюджету на 2026 рік;

розширення податкової бази.

Україна тоді погодилася активізувати боротьбу з ухиленням від сплати податків. Проте у Фонді не надто розраховують на суттєве зростання доходів бюджету до 2027 року з огляду на війну.

Наразі державний бюджет-2026 вже схвалений. Також Київ посилив гарантії фінансування після того, як ЄС вирішив виділити кредит на 90 мільярдів євро на наступні два роки.

Також Україні вдалося завершити реструктуризацію боргу у суму 2,6 мільярда доларів – це дозволить уникнути додаткових витрат до 20 мільярдів до 2041 року.

Зауважте! В Україні прогнозують дефіцит фінансування на рівні близько 136,5 мільярда доларів через війну, том затвердження нової програми МВФ є вкрай важливим.

