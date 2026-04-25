Оружия будет больше: еще три страны помогут с закупкой ракет для Украины

Президент Владимир Зеленский во время своей зарубежной командировки договорился с европейскими партнерами о новых взносах в программу PURL. Они помогут закупить ракеты для противодействия российской баллистике.

На что пойдут взносы партнеров?

Об этом украинский лидер рассказал в эфире национального телемарафона.

Владимир Зеленский Президент Украины Хотел бы еще раз поблагодарить три страны европейские. Три страны во время моего визита подтвердили новые транши для PURL для того, чтобы закупить антибаллистические ракеты для Patriot.

Глава государства не стал называть страны, которые согласились предоставить новые взносы в PURL. Заметил лишь, что чаще надо благодарить партнеров.

В то же время министр иностранных дел Андрей Сибига в телемарафоне добавил, что о финансировании для закупок оружия и пакеты помощи президент Украины договорился на Кипре.

Это была борьба, привлечения наших партнеров и всего дипломатического инструментария. Это была одна из самых тяжелых задач. Но ее удалось выполнить,

– рассказал Сибига.

Министр подчеркнул, что встреча европейских лидеров на Кипре была переломным моментом.

Заметьте! Программа PURL была совместной инициативой США и НАТО, начата летом 2025 года. Через этот механизм европейские партнеры Украины и другие союзники помогают закупать американское оружие для украинской армии. Уже более двух десятков государств сделали свои взносы в программу.

Почему для Украины крайне важны ракеты для Patriot?

Ранее Владимир Зеленский в интервью для немецкого издания ZDF рассказывал, что Украина испытывает дефицит ракет к системам ПВО Patriot.

Он отметил, что поставки американского вооружения продолжается, но медленнее, чем нужно. Украине.

Если война продлится дольше, для Украины будет меньше оружия. У нас уже сейчас такой дефицит, хуже уже не может быть,

– отметил глава государства.

Президент предположил, что если война на Ближнем Востоке продолжится, поставки американского оружия в Украину может сократиться из-за переориентации на другие направления.

Какие страны уже присоединились к PURL?

С начала действия PURL к программе уже присоединились более 20 стран НАТО. Генеральный секретарь Марк Рютте сообщил, что взносы сделали примерно две трети стран Альянса.

Первой страной, которая профинансировала военную помощь через PURL, стали Нидерланды. Они выделили 500 миллионов евро. А уже в декабре 2025-го общий размер взносов пересек отметку в 4 миллиарда долларов.

Программа PURL вышла даже за пределы НАТО. Об участии в ней заявили Австралия и Новая Зеландия.

Однако в последнее время Украине все более сложнее находить новых доноров среди стран НАТО, которые бы профинансировали закупку американского оружия для ВСУ.