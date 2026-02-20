Укр Рус
Экономика Новости экономики По примеру Японии: еще одна страна Востока может присоединиться к поддержке ВСУ
20 февраля, 14:21
3

По примеру Японии: еще одна страна Востока может присоединиться к поддержке ВСУ

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для закупки нелетального оборудования для Украины.
  • Япония также планирует присоединиться к PURL, ограничивая свою помощь нелетальным, но критическим оборудованием.

Южная Корея размышляет над тем, чтобы присоединиться к программе по закупке американского оружия для Украины PURL. Однако Сеул готов финансировать далеко не всю технику.

Как Южная Корея планирует помогать?

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, пишет информагентство Yonhap.

Смотрите также Деньги на энергетику и оружие: Украина продолжает получать помощь от разных государств

В ведомстве отметили, что сейчас рассматривают различные возможности для поддержки Украины. Среди них – и участие в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Список приоритетных потребностей Украины) по закупке американского оружия под эгидой НАТО,

Правительство продолжает консультироваться с Организацией Североатлантического договора (НАТО) относительно различных мер поддержки Украины, 
– сообщил представитель МИД.

Однако источники отмечают, что Южная Корея будет покупать только нелетальное оборудование в рамках программы PURL, если в конце концов согласится присоединиться к инициативе.

Заметьте! Сеул помогает Киеву с момента начала полномасштабной войны в 2022 году. Однако все это время предоставил Украине только нелетальную и гуманитарную помощь.

Кто еще присоединится к программе PURL?

В этом шаге Южная Корея может взять пример с Японии. Недавно японский вещатель NHK со слов официальных источников НАТО сообщил, что Токио готовится объявить о своем намерении присоединиться к PURL.

По данным вещателя, Япония якобы уже проинформировала о своих планах ряд стран НАТО и Украину.

Однако, как и Южной Кореи, японская помощь ограничится закупкой нелетального, хоть и критического оборудования для ВСУ:

  • радаров;
  • бронежилетов;
  • транспортных средств;
  • защитного снаряжения.

Заметьте! Сейчас возможные суммы взносов в PURL ни Япония, ни Южная Корея не разглашают.

Что известно об инициативе PURL?

  • Программа PURL была запущена в июле 2025 года как совместная инициатива НАТО и США. Ее цель – систематизировать и сделать более эффективным процесс закупки американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины.

  • За время своего существования этот механизм существенно расширился и набрал масштабы. К нему уже присоединились более двух десятков стран-членов НАТО.

  • Кроме того, инициатива вышла за пределы Альянса: участие в ней также принимают Австралия и Новая Зеландия.

  • Именно благодаря PURL Украина получила значительную часть ракетного вооружения, в том числе и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.