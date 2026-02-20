По примеру Японии: еще одна страна Востока может присоединиться к поддержке ВСУ

Южная Корея размышляет над тем, чтобы присоединиться к программе по закупке американского оружия для Украины PURL. Однако Сеул готов финансировать далеко не всю технику.

Как Южная Корея планирует помогать?

Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, пишет информагентство Yonhap.

В ведомстве отметили, что сейчас рассматривают различные возможности для поддержки Украины. Среди них – и участие в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Список приоритетных потребностей Украины) по закупке американского оружия под эгидой НАТО,

Правительство продолжает консультироваться с Организацией Североатлантического договора (НАТО) относительно различных мер поддержки Украины,

– сообщил представитель МИД.

Однако источники отмечают, что Южная Корея будет покупать только нелетальное оборудование в рамках программы PURL, если в конце концов согласится присоединиться к инициативе.

Заметьте! Сеул помогает Киеву с момента начала полномасштабной войны в 2022 году. Однако все это время предоставил Украине только нелетальную и гуманитарную помощь.

Кто еще присоединится к программе PURL?

В этом шаге Южная Корея может взять пример с Японии. Недавно японский вещатель NHK со слов официальных источников НАТО сообщил, что Токио готовится объявить о своем намерении присоединиться к PURL.

По данным вещателя, Япония якобы уже проинформировала о своих планах ряд стран НАТО и Украину.

Однако, как и Южной Кореи, японская помощь ограничится закупкой нелетального, хоть и критического оборудования для ВСУ:

радаров;

бронежилетов;

транспортных средств;

защитного снаряжения.

Заметьте! Сейчас возможные суммы взносов в PURL ни Япония, ни Южная Корея не разглашают.

Что известно об инициативе PURL?