Как Южная Корея планирует помогать?
Об этом в пятницу, 20 февраля, сообщило Министерство иностранных дел Южной Кореи, пишет информагентство Yonhap.
В ведомстве отметили, что сейчас рассматривают различные возможности для поддержки Украины. Среди них – и участие в инициативе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Список приоритетных потребностей Украины) по закупке американского оружия под эгидой НАТО,
Правительство продолжает консультироваться с Организацией Североатлантического договора (НАТО) относительно различных мер поддержки Украины,
– сообщил представитель МИД.
Однако источники отмечают, что Южная Корея будет покупать только нелетальное оборудование в рамках программы PURL, если в конце концов согласится присоединиться к инициативе.
Заметьте! Сеул помогает Киеву с момента начала полномасштабной войны в 2022 году. Однако все это время предоставил Украине только нелетальную и гуманитарную помощь.
Кто еще присоединится к программе PURL?
В этом шаге Южная Корея может взять пример с Японии. Недавно японский вещатель NHK со слов официальных источников НАТО сообщил, что Токио готовится объявить о своем намерении присоединиться к PURL.
По данным вещателя, Япония якобы уже проинформировала о своих планах ряд стран НАТО и Украину.
Однако, как и Южной Кореи, японская помощь ограничится закупкой нелетального, хоть и критического оборудования для ВСУ:
- радаров;
- бронежилетов;
- транспортных средств;
- защитного снаряжения.
Заметьте! Сейчас возможные суммы взносов в PURL ни Япония, ни Южная Корея не разглашают.
Что известно об инициативе PURL?
Программа PURL была запущена в июле 2025 года как совместная инициатива НАТО и США. Ее цель – систематизировать и сделать более эффективным процесс закупки американского вооружения для нужд Вооруженных сил Украины.
За время своего существования этот механизм существенно расширился и набрал масштабы. К нему уже присоединились более двух десятков стран-членов НАТО.
Кроме того, инициатива вышла за пределы Альянса: участие в ней также принимают Австралия и Новая Зеландия.
Именно благодаря PURL Украина получила значительную часть ракетного вооружения, в том числе и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.