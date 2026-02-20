Як Південна Корея планує допомагати?

Про це в п'ятницю, 20 лютого, повідомило Міністерство закордонних справ Південної Кореї, пише інформагентство Yonhap.

У відомстві зазначили, що наразі розглядають різні можливості для підтримки України. Серед них – і участь в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List – Список пріоритетних потреб України) щодо закупівлі американської зброї під егідою НАТО,

Уряд продовжує консультуватися з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо різних заходів підтримки України,

– повідомив представник МЗС.

Однак джерела наголошують, що Південна Корея купуватиме лише нелетальне обладнання у межах програми PURL, якщо зрештою згодиться приєднатися до ініціативи.

Зауважте! Сеул допомагає Києву з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році. Однак весь цей час надав Україні лише нелетальну та гуманітарну допомогу.

Хто ще долучиться до програми PURL?

У цьому кроці Південна Корея може взяти приклад із Японії. Нещодавно японський мовник NHK зі слів офіційних джерел НАТО повідомив, що Токіо готується оголосити про свій намір долучитися до PURL.

За даними мовника, Японія нібито вже поінформувала про свої плани низку країн НАТО та Україну.

Однак, як і Південної Кореї, японська допомога обмежиться закупівлею нелетального, хоч і критичного обладнання для ЗСУ:

радарів;

бронежилетів;

транспортних засобів;

захисного спорядження.

Зауважте! Наразі можливі суми внесків до PURL ні Японія, ні Південна Корея не розголошують.

Що відомо про ініціативу PURL?