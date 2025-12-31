Украина получит больше оружия: еще одна страна выделяет 50 миллионов на оборону

Европа усиливает поддержку обороны Украины. Накануне нового года Румыния объявила, что присоединится к программе PURL по закупке американского оружия для ВСУ.

Сколько на оружие выделит Румыния?

Правительство Румынии приняло решение выделить на оружие для Украины 50 миллионов евро, передает 24 Канал со ссылкой на министра иностранных дел страны Оану Цою.

По словам главы МИД, Румыния решила стать частью инициативы США, которая позволяет формировать Приоритетный список закупок для обороны Украины (PURL), вместе с другими европейскими союзниками и международными партнерами Киева.

Финансирование программы Бухарест будет осуществлять в пределах бюджетных ограничений, заложенных на 2025 год.

Вклад Румынии в механизм PURL будет способствовать достижению справедливого и прочного мира в путем усиления оборонных возможностей Украины,

– подчеркнула Цою.

Министр добавила, что участие Румынии в механизме PURL также полностью соответствует ее обязательствам в рамках НАТО. Также этот шаг укрепит региональную безопасность и стратегическое партнерство страны с США.

Цою уверена, что недавняя встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа и их общение с европейскими лидерами дали новый импульс усилиям по достижению устойчивого и справедливого мира.

Румыния вносит свой вклад в европейский и союзнический дипломатический диалог, а также в совместные усилия, направленные на формирование весомых гарантий безопасности для Украины и всего региона,

– подчеркнула министр.

Заметьте! После встречи с Зеленским во Флориде в минувшие выходные Трамп заявил, что США с Украиной согласовали 95% вопросов потенциального мирного соглашения, и остались якобы 1 – 2 пункта, которые требуют обсуждения.

Сколько средств выделяют другие страны?

Ранее в этом месяце министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что к инициативе по закупке вооружения США для украинской армии уже присоединились 21 страна.

Вместе эти союзники Киева сделали обязательства по программе PURL на сумму 4,18 миллиарда долларов .

. Только не встрече министров НАТО в Брюсселе в начале декабря удалось договориться об около миллиарда взносов в эту инициативу.

В то же время заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская сообщила, что Украина должна получить американского вооружения на 5 миллиардов долларов в рамках PURL уже до конца этого года.

А генсек НАТО Марк Рютте ожидает, что взносы по программе вырастут до одного миллиарда долларов ежемесячно до конца 2026 года.

Важно! По словам министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, программа PURL особенно важна для усиления противовоздушной обороны Украины. Она уже обеспечила примерно 75% всех ракет для систем Patriot и около 90% ракет для других систем ПВО.

Кто еще присоединился к PURL?