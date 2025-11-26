"Не позволит России достичь успеха": Украина получит оружия на 5 миллиардов долларов

Программа PURL по поставке вооружения для Украины продолжает расти. До конца года объем военной помощи Киеву в рамках этой инициативы может достичь 5 миллиардов долларов.

Как увеличивается военная помощь?

Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает 24 Канал со ссылкой на испанское издание El Pais.

Генсек отметил, что речь идет прежде всего о критически важном оборудовании, которое необходимо Украине уже сейчас.

Европейские страны внесли значительный вклад за последние несколько лет, но существуют возможности, которые могут предоставить только США. Президент Трамп согласился, что финансирование этого американского вооружения обеспечивают Канада и европейские союзники,

– отметил Рютте.

По его словам, благодаря PURL Украина сейчас ежемесячно получает оружие на сумму около 1 миллиарда долларов. А поставки всего вооружения для Украины движется по графику.

При этом генсек добавил, что средства поступают не только в рамках программы PURL. Работает также чешская инициатива по боеприпасам и усилия Литвы и Дании по закупке оборудования для оборонной промышленности в Украине.

Марк Рютте Генеральный секретарь НАТО Европейские страны и в дальнейшем будут поставлять технику из своих запасов. Конечно, после трех-четырех лет войны эти запасы уменьшаются, но поставки все еще возможны.

Также Рютте отметил Испанию, которая также решила присоединиться к закупке оружия для Украины по программе PURL. Он отметил, что это крайне важно для защиты Украины и спасения украинцев, которые страдают от постоянных атак российских дронов и ракет.

Это также гарантирует Украине возможность осуществлять собственные удары и не позволяет России достичь успеха,

– подчеркнул генсек НАТО.

Какую помощь выделяет Испания?

Недавно Испания объявила о выделении военной помощи Украине. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что ее размер в этом году составит около 1 миллиарда евро, пишет El Pais.

Большая часть этих средств пойдет на финансирование пакета военной помощи в рамках программы PURL, но также средства направят на необходимое оборудование, в частности, на генераторы.

Испания имеет долгосрочное обязательство по суверенитету и обороне Украины и будет придерживаться его до тех пор, пока будет продолжаться война,

– подчеркнул Альбарес.

Что известно об инициативе PURL?