Скандал в Варшаве: Навроцкий отклонил кредит в 44 миллиарда на перевооружение Польши

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон об участии в европейской программе SAFE. По нему его страна должна была получить кредит в размере около 44 миллиардов на перевооружение.

Почему Навроцкий ветировал закон?

Об этом Навроцкий объявил в специальном телеобращении к нации, пишет RMF 24.

Президент отметил, что вокруг участия Польши в программе SAFE якобы существует много эмоций. Но он уверен, что ответственность за страну заключается в том, чтобы не просто руководствоваться политикой, а оценивать перспективу.

Я не подпишу закон, который бьет по нашему суверенитету, независимости, экономической и военной безопасности. Вопрос SAFE – это вопрос будущего польского государства,

– отметил Навроцкий.

Он пояснил, что с начала внедрения программа SAFE вызвала много вопросов. Однако его призывы к дискуссии на эту тему якобы проигнорировали.

По словам Навроцкого, программа SAFE предусматривает большой заем в иностранной валюте, а проценты по нему могут достичь 180 миллиардов злотых. В итоге полякам придется возвращать сумму, которая может быть вдвое больше полученного кредита.

Вместо европейских денег Навроцкий предлагает собственный проект – "Польский SAFE 0%".

Национальный банк Польши (НБП) наработал более 185 миллиардов злотых благодаря увеличению золотых резервов и точным инвестициям. Это огромный капитал, который может работать на нашу безопасность. Благодаря этому нам не нужно брать неопределенные зарубежные займы,

– уверен президент.

Заметьте! Навроцкий также предупредил об ответственности правительство и всех политиков, которые попытаются обойти его вето на закон об участии в SAFE.

Остановит ли вето Навроцкого кредит для Польши?

В Кабинете министров уже отреагировали на вето президента. Чиновники уверены, что такое решение Навроцкого не лишит Польшу возможности воспользоваться средствами программы SAFE, однако это может осложнить финансирование некоторых служб.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство реализует план "Б".

Если появится вето, того же дня мы сможем реализовать план Б – решение Совета министров. Но это будет означать потери, например, для пограничной службы,

– сказал Туск.

К слову, именно правительство Туска продвигает участие Польши в европейской программе SAFE. По ней страна может получить до 43,7 миллиарда евро (примерно 200 миллиардов злотых) кредита от ЕС.

Деньги планируют направить:

на нужды армии;

на поддержку полиции;

на финансирование пограничной службы;

и на киберзащиту.

Впрочем, около 89% от этой суммы пойдут на поддержку польских оборонных предприятий.

Однако Навроцкий отвергает инициативу Кабмина, продвигая свой проект. Хотя и правительство, и президент соглашаются, что оборонные расходы Польши надо увеличивать, однако разными путями.

Важно! В мае 2025 года Совет ЕС по общим вопросам утвердил программу SAFE, пишет "ЕП". Она предусматривает создание общего фонда на 150 миллиардов евро, из которого государства блока могут брать кредиты и использовать их на перевооружение и закупку оружия.

Будет ли Украина участвовать в программе SAFE?