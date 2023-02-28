Проиндексируют ли пенсию работающим пенсионерам, – ответ Минсоцполитики
28 февраля 2023, 15:26Читати новину українською
Источник:Минсоцполитики
При весенней индексации пенсия увеличится для всех категорий пенсионеров. Правда, некоторые украинцы получат выплату с пересчетом не в марте, а позже.
В частности, это касается госслужащих, научных работников, а также всех работающих пенсионеров. Последним по закону перечислят пенсии 1 апреля.
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Это обновление произойдет с учетом приобретенного страхового стажа. Всего в Украине сейчас работает 0,6 миллиона пенсионеров, как сообщили в Минсоцполитики.
С 1 мая повысят пенсии госслужащим и ученым, несмотря на то, что по закону их пенсии должны быть проиндексированы после окончания военного положения.
Насколько увеличатся пенсии
- Пенсии в марте должны вырасти на 20%. Но будет индексироваться только базовая сумма пенсии без каких-либо дополнительных доплат. То есть в среднем пенсии вырастут на 400 – 700 гривен.
- Средняя пенсия составляет около 3500 гривен, а после проведения индексации будет составлять 4200 - 4500 гривен. Минимальная пенсия зафиксирована на уровне 2100 – 2600, то есть после увеличения она составит 2500 – 3300 гривен.