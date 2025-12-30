Стратегические технологии под контролем: Китай закручивает гайки производителям чипов

Китайские власти ограничивают собственных производителей микросхем. Пекин заставляет компании, производящие чипы, использовать не менее 50% отечественного оборудования.

Как Китай усиливает контроль над производством чипов?

Таким образом Китай пытается создать самодостаточную цепь по поставке микросхем, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По информации издания, это требование не обнародовано официально. Однако компаниям, которые обращались за государственным одобрением строительства или расширения заводов по изготовлению полупроводников в последние 2 месяца поставили четкие требования. Они должны доказать с помощью тендеров на закупки, что не менее половины их оборудования имеет китайское происхождение.

Заявки производителей, которые не соответствуют этим требованиям, обычно отклоняют.

Однако для линий передового производства чипов все же требования смягчают, поскольку полностью китайское оборудование для них пока не доступно.

Власти предпочитают, чтобы показатель был значительно выше 50%. В конце концов они стремятся, чтобы заводы использовали 100% отечественного оборудования,

– сообщают осведомленные источники.

Заметьте! Аналитики говорят, что это требование китайских властей стало одним из самых весомых шагов Пекина, который должен уменьшить зависимость страны от иностранных технологий, в частности, в стратегических отраслях.

Почему Китай ограничивает иностранные технологии?

Пекин активно пытается минимизировать свою зависимость от импортных технологий после того, как США в 2023 году усилили экспортные ограничения и запретили продажу Китаю передовых чипов для ИИ и оборудования для их производства.

Такой шаг Соединенных Штатов заблокировал поставки части современных инструментов в Китай. Но новое "правило 50% теперь заставляет китайских производителей отказываться от до сих пор доступного оборудования:

из Японии;

Европы;

Южной Кореи.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал к всеобщей мобилизации, чтобы создать полностью самостоятельную внутреннюю цепь для выработки полупроводников. Тысячи инженеров и ученых в исследовательских центрах по всей стране работают над этой задачей.

Стоит знать! Вашингтон в течение многих лет пытался помешать Китаю наладить производство передовых чипов. Однако недавно Вашингтон отсрочил расширение экспортных ограничений для китайских компаний по доступу к американским технологиям, пишет Reuters.

