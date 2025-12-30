Як Китай посилює контроль над виробництвом чипів?

У такий спосіб Китай намагається створити самодостатній ланцюг із постачання мікросхем, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також На кону не лише інвестиції: США готують стратегічну торгову угоду з Тайванем

За інформацією видання, ця вимога не оприлюднена офіційно. Проте компаніям, які зверталися за державним схваленням будівництва чи розширення заводів із виготовлення напівпровідників в останні 2 місяці поставили чіткі вимоги. Вони мають довести за допомогою тендерів на закупівлі, що не менше половини їх обладнання має китайське походження.

Заявки виробників, які не відповідають цим вимогам, зазвичай відхиляють.

Проте для ліній передового виробництва чипів все ж таки вимоги пом’якшують, оскільки повністю китайське обладнання для них поки що не доступне.

Влада воліє, щоб показник був значно вищим за 50%. Зрештою вони прагнуть, аби заводи використовували 100% вітчизняного обладнання,

– повідомляють обізнані джерела.

Зауважте! Аналітики говорять, що ця вимога китайської влади стала одним із найвагоміших кроків Пекіна, який має зменшити залежність країни від іноземних технологій, зокрема, у стратегічних галузях.

Чому Китай обмежує іноземні технології?

Пекін активно намагається мінімізувати свою залежність від імпортних технологій після того, як США у 2023 році посилили експортні обмеження та заборонили продаж Китаю передових чипів для ШІ та обладнання для їх виробництва.

Такий крок Сполучених Штатів заблокував постачання частини найсучасніших інструментів до Китаю. Але нове "правило 50% тепер змушує китайських виробників відмовлятися від досі доступного обладнання:

з Японії;

Європи;

Південної Кореї.

Раніше голова КНР Сі Цзіньпін закликав до загальної мобілізації, щоб створити повністю самостійний внутрішній ланцюг для вироблення напівпровідників. Тисячі інженерів і науковців у дослідницьких центрах по всій країні працюють над цією задачею.

Варто знати! Вашингтон протягом років намагався завадити Китаю налагодити виробництво передових чипів. Проте нещодавно Вашингтон відтермінував розширення експортних обмежень для китайських компаній щодо доступу до американських технологій, пише Reuters.

Про що домовилися лідери Китаю та США?