Газ под ударом: ОАЭ восстановили ключевой завод, но экспорт фактически остановлен

В Объединенных Арабских Эмиратах в понедельник, 23 марта, возобновили работу крупнейшего в стране газоперерабатывающего завода. Запустить предприятие удалось после атаки Ирана, которая на прошлой неделе остановила этот стратегический

Что известно о работе завода?

По словам источников, именно этот завод в Хабшане обеспечивает значительную часть внутренних потребностей ОАЭ в газе, пишет Bloomberg.

Вместе с тем завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) на острове Дас, который остается единственным действующим предприятием, пока работает на очень низком уровне.

Дело в том, что завод не может отправлять на экспорт газ через Ормузский пролив, который блокируют военные Ирана. Поэтому оно и не останавливается, но и работает полноценно.

Предприятие мощностью 6 миллионов тонн в год полностью не останавливали, чтобы иметь возможность быстро возобновить работу после разблокирования маршрута,

– говорят источники.

Газовая компания ADNOC Gas Plc, сообщила, что временно скорректировала производство СПГ, поскольку имеет перебои с экспортом через Ормуз. Она управляет заводом в Хабшане и предприятием на острове Дас.

Компания пытается выполнить обязательства по действующим контрактам, насколько это возможно, в тесном сотрудничестве с клиентами.

Почему поставки газа оказались под ударом?

Из-за обострения войны в Иране сегодня вся энергетическая инфраструктура Персидского залива находится под ударами. Крупные производители уже сократили добычу нефти, а часть нефтеперерабатывающих заводов остановила свою работу.

Пострадала и добыча газа. Напомним, что в начале марта Иран атаковал двумя беспилотниками крупнейший в мире завод СПГ в Катаре, пишет Reuters.

Компания QatarEnergy, которая владеет объектом, заявила об остановке производства газа. На прошлой неделе Иран снова ударил по комплексу в Рас-Лаффане, нанеся значительный ущерб.

Сейчас внимание мира сосредоточено на ультиматуме президента США Дональд Трамп, который дал Ирану дедлайн на открытие Ормузского пролива.

Если Иран ПОЛНОСТЬЮ НЕ ОТКРОЕТ, БЕЗ УГРОЗ, Ормузский пролив в течение 48 часов с этого самого момента, Соединенные Штаты Америки нанесут удары и уничтожат их электростанции, начиная с самой большой,

– написал президент США в Truth Social в субботу.

В ответ Тегеран заявил, что будет атаковать энергетическую инфраструктуру по всему Персидскому заливу.

Важно! Однако в понедельник Трамп заявил, что продлил дедлайн для Ирана для открытия Ормузского пролива. По его словам, между США и Ираном якобы состоялись "очень хорошие и продуктивные переговоры", что и заставило его ослабить требования. Однако Тегеран отвергает все заявления президента.

Как атаки на заводы влияют на цены?