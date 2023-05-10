Украинцам разрешили продавать электроэнергию собственного производства

Теперь украинцы, которые производят собственную электроэнергию, смогут зарабатывать на этом деньги. Это может создать конкуренцию на рынке энергетики.

Украинцам разрешили продавать электроэнергию

НКРЭКУ принял решение, что с 9 мая 2023 года все потребители электроэнергии, как бытовые, так и не бытовые, имеют право продавать электроэнергию.

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Продавать можно электроэнергию производимую генерирующей установкой или установкой хранения энергии. Продавец может сбывать энергию любому по свободному договору и договорной цене.

Такое решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации и обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

– говорится в сообщении регулятора.

Напомним! В настоящее время активно рассматривается вопрос повышения тарифов на свет для населения. Повысить стоимость могут на 2 – 4 гривны.

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