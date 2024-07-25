Магистральная сеть "Укрэнерго" повреждена: производство электроэнергии ограничивается

Россия пытается лишить украинцев электроснабжения. Из-за повреждения объектов магистральной электросети, "Укрэнерго" вынуждено ограничивать производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов.

Ограничения в генерации

Об этом инциденте сообщил министр энергетики Герман Галущенко, а именно во время визита на одну из АЭС. По его словам, есть планы по устранению таких ограничений, энергетики круглосуточно работают над их ликвидацией.

Читайте также: Экономический рост замедлился из-за атак России по энергосистеме

Герман Галущенко Министр энергетики Украины К сожалению, мы не можем сейчас полностью выдать определенную генерацию. Эти ограничения возникли вследствие ракетных и дроновых ударов.

Ранее сообщалось, что из-за атак на магистральные подстанции в сети возникли ограничения по передаче электроэнергии. Из-за этого определенное генерирующее оборудование, которое готово нести нагрузку, не может работать на полную мощность.

! Работы по восстановлению оборудования для устранения этих ограничений продолжаются круглосуточно.