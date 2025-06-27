Совместные производства оружия уже продолжаются – Умеров о Defence City и оборонной кооперации

Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами. Соответствующий Закон уже зарегистрировали в парламенте.

Что известно о совместном производстве оружия

Министр обороны Рустем Умеров во время встречи с журналистами рассказал, на какой стадии находятся проекты совместного производства оружия, сообщает 24 Канал.

Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов за рубежом. Все на разных стадиях - где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров. Речь идет о Дании, Британии, Норвегии и так далее. Например, в Дании украинский завод уже планируем открывать в течение ближайших месяцев,

– сообщил Умеров.

По его словам, главная цель – создать законодательные инструменты, чтобы стимулировать приток инвестиций в нашу страну. Что касается производств в Украине, то сейчас прорабатывают возможность сосредоточения в отдельных областях, где можно обеспечить физическую безопасность этих заводов. Эти предприятия должны быть защищены ПВО, чтобы у Украины был шанс на долгосрочные инвестиции и контракты.

Сотрудничество с ЕС и США

Рустем Умеров сообщил, что в настоящее время продолжаются совместные производства оружия с немецкими предприятиями (БТРи, артиллерия, боеприпасы). Вместе с американскими партнерами – реализуются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.

Ключевой инструмент – совместные предприятия. Их создание позволяет получать:

заказы от западных правительств;

работать в ЕС и выходить на рынки НАТО;

повышать качество украинского вооружения и получать доступ к новым технологиям.

Участие украинцев в производстве за рубежом также – один из векторов поддержки. Правительства стран-партнеров, а именно Великобритания рассматривают инициативы, которые помогут украинцам трудоустроиться в новых оборонных производствах.