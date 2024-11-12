Более 50 миллиардов гривен на производство оружия: что заложили в бюджет на 2025 год
12 ноября 2024, 15:15Читати новину українською
В бюджете на 2025 год предусмотрены средства на производство собственного оружия. На такие потребность выделят 55 миллиардов гривен.
Производство оружия в Украине
На производство вооружения и военной техники в целом выделили более 55 миллиардов гривен, передает 24 Канал со ссылкой на министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина. Из них:
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- 54,55 миллиарда гривен – на развитие производства, разработку и внедрение новых технологий, наращивание производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.
- 500 миллионов гривен – на программу доступных кредитов для оборонных предприятий. Эта программа была создана в этом году, и дает возможность производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будет покрывать госбюджет.
Напомним! Эта сумма больше, чем было выделено на 2024 год - около 51 миллиарда гривен.
Еще 13 сентября Кабмин утвердил Бюджет на 2025 год. В следующем году ожидаются доходы в размере 2 триллионов гривен и расходы на уровне 3,6 триллиона гривен.