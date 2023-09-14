Правительство предлагает новый источник финансирования для производства оружия в Украине
Источник:Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна нарастить производство собственных дронов, вооружения и боеприпасов. Поэтому Кабмин представил новый законопроект.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Силы обороны нуждаются в большем ресурсе. Кабмин предлагает использовать военный НДФЛ для производства оружия и закупки техники.
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Предлагающий новый законопроект
Как пояснил Шмигаль, военный НДФЛ – это налог, который государство платит за украинских воинов. За время полномасштабного вторжения России в Украину доходы местных бюджетов от военного НДФЛ увеличились в 8 раз.
За 2023 год прогнозируемая сумма составит более 96 миллиардов гривен. В то время как в 2021 году – около 12 миллиардов гривен. Рост происходит исключительно потому, что государство увеличивает расходы на сектор обороны и зарплаты военных,
– заметил он.
Глава правительства сообщил, что законопроект позволит привлечь 25,8 миллиарда гривен в 2023 году и 93,7 миллиарда гривен в следующем году на дополнительные закупки дронов и увеличение производства собственного вооружения.
По словам Шмыгаля, в распоряжении местных властей будут оставаться более 200 миллиардов гривен, которые уже накоплены на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений. Тем общинам, которым объективно не хватать средств, государство будет предоставлять базовую дотацию и оставит реверсную. Премьер-министр подытожил, что таким образом в 2024 году ресурс бюджетов на местах будет на 75 миллиардов гривен больше, чем в 2021 году до начала полномасштабной российско-украинской войны.
Что этому предшествовало
- Владимир Зеленский 13 сентября провел с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко совещание. Они обсуждали бюджет на 2024 год.
- Первым приоритетом бюджета на следующий год должна быть оборона и безопасность. Финансирование обороны и безопасности будет, по меньшей мере, на уровне этого года – 600 миллиардов гривен.
- Президент выступил за то, чтобы 100 миллиардов гривен выделили на производство оружия и украинскую армию дронов. По его словам, эти БПЛА показывают очень хорошие и яркие результаты.