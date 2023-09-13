Они предлагают во время встречи с руководством страны обосновать важность сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. Об этом сообщается на сайте АГУ.

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В ВР внесли законопроект об изъятии "военного" НДФЛ у общин

Как отмечает АГУ, 12 сентября в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №10037 о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Законопроект, в частности, предусматривает изъятие из местных бюджетов НДФЛ от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава за период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года.

Для бюджетов территориальных общин это потеря 20 миллиардов гривен в 2023 году и 65 миллиардов гривен в 2024 году. Ассоциация городов Украины выступает против изъятия у территориальных общин "военного" НДФЛ и обратилась с соответствующими обращениями к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, к Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю,

– говорится в сообщении.

Главы сельских, поселковых, городских советов готовы обосновать при встрече важность сохранения "военного" НДФЛ в бюджетах местных общин для сохранения уникальной системы обеспечения Объединенных сил Вооруженных сил Украины, говорят в АГУ. Также отмечают, что средства, которые планируют забрать у общин, хотят отдать Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования (50%) и Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (50 %).

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталием Кличко, приняла обращение к Президенту, Кабмину и Верховной Раде о необходимости сохранения "военного" НДФЛ в местных бюджетах. В АГУ подчеркнули, что общины тратят на помощь ВСУ и безопасность для жителей гораздо больше средств, чем получают от "военного" НДФЛ. Изъятие у общин этих средств, по их словам, разрушит систему обороны страны.